Facciamo attenzione ai 3 segni più infedeli dello zodiaco e che non hanno scrupoli a tradire. Il terzo è inaspettato!

Attenzione a questi segni zodiacali! Secondo l’oroscopo sono molto propensi a tradire il proprio compagno.

Esistono dei segni zodiacali che per loro natura sono meno fedeli degli altri? La risposta potrebbe essere affermativa.

Infatti, alcuni di questi amano il brivido che tradire provoca e sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli dal punto di vista amoroso. Non è detto che siano sempre infedeli, tuttavia potrebbero tendere a farlo senza troppi scrupoli. Dunque, scopriamo quali sono e facciamo attenzione ai 3 segni più infedeli dello zodiaco.

L’Ariete è al primo posto

Se conosci bene questo segno zodiacale difficilmente ti sarai sorpreso di sapere che l’Ariete occupa il podio dei segni zodiacali più infedeli.

È istintivo e passionale, quindi ama le avventure amorose e non si fa scrupoli a tradire il proprio compagno con uno che reputa essere migliore. Inoltre, ama mettersi alla prova e cercare di sedurre le persone per il puro gusto di provare a sé stesso di essere capace di farlo. Chi più di questo segno così indipendente potrebbe tradire facilmente il suo compagno? Ecco perché non dovresti affatto sorprenderti di ciò.

Se interrogato sul tradimento compiuto, l’Ariete ti risponderà accusando la vittima e giustificando il proprio comportamento con grande convinzione. Insomma, difficile si faccia tanti scrupoli.

Un altro che tende facilmente a tradire è il Sagittario, un segno per il quale il 2023 sarà l’anno della svolta e che è noto per essere un grande manipolatore. Gli individui più narcisisti di questo segno tendono a vedere l’amore come un gioco. Tradire ne è solamente una parte.

Sono spesso dei veri e propri playboy che non si fanno problemi a passare da un partner all’altro con grande disinvoltura. Pertanto, mai fidarsi completamente di loro.

La Vergine

Avresti mai pensato che questo segno sia un traditore incallito? Se la risposta è no, è perché la Vergine è molto brava a nascondere queste situazioni.

Sa mentire molto bene e a differenza dell’Ariete o del Sagittario difficilmente verrà mai scoperta. Pur senza diventare paranoico, fai attenzione agli improvvisi cambiamenti di abitudini da parte di questo segno. Potrebbero infatti essere la spia di un possibile tradimento.

Scorpione, una fama da traditore ingiustificata

Molte persone sono convinte che lo Scorpione sia uno dei segni che tendono a tradire maggiormente. Ebbene, siamo davanti ad un falso mito duro a morire.

Sarà pure considerato il più cattivo dello zodiaco, ma sebbene ami il gioco della seduzione non è particolarmente infedele. Infatti, ha un lato dolce e romantico, che vive al massimo ogni rapporto in cui crede davvero. In presenza di un legame affettivo profondo, difficilmente tradirà la tua fiducia.