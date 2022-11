5 sciarpe donna invernali firmate da indossare per essere chic e alla moda

Se prima potevamo tranquillamente vivere anche senza sciarpe o guanti, adesso con l’arrivo di questa grande ondata di freddo non possiamo più farne a meno. Ed è così giunto il momento di rispolverare dall’armadio le vecchie sciarpe e di indossarle. Troppo spesso si sottovaluta l’importanza della sciarpa, mentre invece dobbiamo considerarla come un capo fondamentale del nostro vestire invernale. Anche perché coprire il collo e quindi la gola dal troppo freddo giova solo a noi stessi. Stessa cosa per le mani, che devono sempre essere protette dal freddo grazie all’utilizzo di guanti.

Così possiamo riprendere le vecchie sciarpe che abbiamo fatto lavare l’anno scorso oppure possiamo acquistarne di nuove. Puntiamo sempre sulla qualità, in modo tale da avere dei prodotti che durino per sempre, o comunque che durino per molto tempo.

Scegliamo quindi prodotti realizzati in aziende sostenibili e che scelgano accuratamente i filati. E se quindi siamo alla ricerca di una nuova sciarpa quale possiamo avere per il nuovo inverno 2022 e 2023?

La lista della 5 sciarpe donna invernali firmate

Anche se indossiamo un dolcevita, e per questa stagione vanno di gran moda, non possiamo però non indossare anche una sciarpa. Ma quale possiamo scegliere? Le proposte sono veramente tante e di tantissimi colori. Ci sono quelle più basic che quindi vanno dal grigio, nero fino al bianco. E poi ci sono invece quelle multicolore per portare un pochino di nuance accese nel nostro grigio inverno.

La prima proposta è la maxi sciarpa di Loewe. Un abbraccio morbido di misto lana e mohair con la particolarità di avere il logo stampato su tutta la lunghezza e delle frange alla fine. Una sciarpa molto pregiata da lavare a secco.

Altra sciarpa di gran moda è quella di Burberry double face in jacquard di lana con frange. Realizzata in 100% lana, è disponibile in due colorazioni: beige o nera.

Monogram, morbidezza e colore

Chi ama il monogram allora non può perdersi la sciarpa di Balmain. Un prodotto in lana merino jacquard realizzato in Francia dai toni bianco e nero.

Chi ama invece alla follia la morbidezza non può perdersi la sciarpa in cashmere di Loro Piana. Un capo realizzato in Italia e disponibile in 4 colorazioni: nero, grigio, beige e rosa.

Per dare invece un tocco pop alla nostra vita possiamo optare per la sciarpa di Jacquemus in jacquard di lana color rosa confetto. Ed ecco la lista della 5 sciarpe donna invernali firmate che possiamo indossare in questi mesi freddi.