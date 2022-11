3 piccoli borghi in Abruzzo per una vacanza tranquilla tra le montagne gustando buoni piatti tipici

Come spesso sentiamo dire, l’Italia è un museo a cielo aperto. Tutta la penisola e ognuna delle sue isole presentano caratteristiche particolari che attraggono tanti visitatori. Sono di solito i turisti stranieri quelli che troviamo più incantati davanti a un monumento, un tempio dorico o a un paesaggio. Per fortuna sempre più Italiani stanno riscoprendo i tesori del nostro Paese, scegliendolo come meta per vacanze e weekend.

In certi casi succede anche di innamorarsi di un posto e di volersi trasferire lì. Oltre a grandi città note come Milano, Roma o Torino, in ogni regione troviamo borghi incantevoli. In questi piccoli agglomerati la storia, l’arte, l’architettura accolgono il visitatore donando ricordi unici.

Alcuni paesi sono più famosi di altri, ma anche questi meritano una visita.

3 piccoli borghi in Abruzzo per una vacanza tranquilla in luoghi suggestivi

È famosa l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Pochi sanno che esiste anche quella dei Borghi autentici. Quest’altra associazione comprende soprattutto piccoli comuni che desiderano rivalutare le proprie bellezze avendo cura del contesto urbano, sociale, culturale. Cercherebbero anche uno sviluppo sostenibile.

Fanno parte dei Borghi autentici anche vari piccoli borghi in Abruzzo. Uno tra tanti è Balsorano nella Valle Roveto vicino L’Aquila. I dintorni sono meta di escursionisti, che potrebbero raggiungere un posto suggestivo, come la grotta di Sant’Angelo. All’interno ci sono cappelle votive in onore dei santi Giuseppe, Antonio e Michele.

Uno dei simboli di Balsorano, però, è il castello Piccolomini, risalente alla fine del Quattrocento. Svetta su una roccia e presenta una pianta quasi pentagonale. C’è da aggiungere che molti film italiani degli anni Settanta si girarono proprio in questa fortezza.

Un altro posto abruzzese location di vari film è Rocca Calascio con il suo castello in pietra bianca, uno dei più belli al Mondo.

Altri luoghi d’interesse

Tra i vari film che resero famoso il castello di Rocca Calascio ricordiamo Ladyhawke oppure The American di George Clooney. La rocca si trova su un punto del massiccio del Gran Sasso a quasi 1.500 metri s.l.m. Qui, nell’antico borgo medievale, c’è un rifugio, punto di ritrovo per escursionisti in estate e amanti della neve in inverno.

Un altro comune in provincia de L’Aquila è Capistrello. In questo piccolo borgo ci sono alcune chiese medievali da vedere. Un’attrazione particolare, però, sono i resti di un antico acquedotto romano. Capistrello inoltre ospita ogni anno in estate il Festival internazionale della fisarmonica.

Cosa mangiare

Si potrebbero scegliere, quindi questi 3 piccoli borghi in Abruzzo per una vacanza tranquilla. Adesso non resta che scoprire qualche cibo tipico.

Ci sono molte specialità abruzzesi ormai note in tutta l’Italia. Pensiamo agli arrosticini, alle pallotte cacio e ova, alla ciambotta e alle tajarille e fasciul. Per quanto riguarda Balsorano, abbiamo tra molti piatti i calascinetti, rustici a forma di raviolo ripieni con formaggio.

Tra i piatti tipici di Capistrello, invece, vi sono i ranati, con cotiche, prosciutto, mais, grano, fagioli e ceci. Per quanto riguarda i dolci, per le feste si è soliti gustare le ferratelle con la marmellata.