Il metodo per conservare il basilico in inverno, il trucco delle nonne dentro particolari formine

È una pianta che può caratterizzare il profumo della nostra cucina e dei nostri balconi, quello del basilico è tipico delle case italiane. Il basilico si utilizza per numerose preparazioni e possiede svariate proprietà, tra cui quella di facilitare la digestione. Quando lo aggiungiamo alla salsa di pomodoro, l’odore che sprigiona riempie la cucina di ricordi e il sapore acido dei pomodori si smorza trasformandosi in gusto impareggiabile. Per questo le piante che abbiamo in casa sono così preziose. Non dovremmo rimanere senza. Quindi, come possiamo conservare il basilico al meglio?

Il primo rimedio a cui possiamo ricorrere potrebbe essere la bustina di plastica che serve per surgelare gli alimenti. Dovremmo giocare con il tempo. Sappiamo che le foglie di basilico mantengono freschezza e colore per circa 2 settimane. Lasciamo la pianta in un luogo umido e arieggiato fino a che le foglie hanno un bell’aspetto, solo in seguito, cioè poco prima che si ingialliscano, conserviamole nelle bustine di plastica. Se abbiamo dei vasi di vetro possiamo immergere il basilico con le radici, mettendo il vaso in frigo allungheremo la vita della pianta.

Utilizzare sale e olio

Un altro metodo prevede l’utilizzo della carta assorbente con cui avvolgere i gambi della pianta da conservare in frigo nel reparto delle verdure. Il metodo per conservare il basilico in inverno è fantasioso. È vero, possiamo congelare le foglie e avere l’erba aromatica a disposizione tutto l’anno. Basta lavare le foglie, metterle nella carta stagnola e in freezer per 2 ore, quindi sistemarle in un contenitore che possiamo chiudere ermeticamente e sistemarle in freezer per l’inverno. Le avremmo a disposizione quando dovremo cucinare. E gli oli essenziali non andrebbero dispersi.

Gli altri metodi sono la conservazione sotto sale o sott’olio. Sistemiamo le foglie in un contenitore dopo averle lavate e asciugate. Ricopriamo con uno strato di sale e formiamo più strati. L’ultimo sarà uno di sale. Quindi ricopriamo con un filo d’olio e chiudiamo ermeticamente. Se non vogliamo utilizzare il sale, possiamo cospargere di olio le foglie fino a sommergerle. Entrambi i metodi sono ottimi, l’importante è tenere le foglie al fresco ed evitare di essiccarle. In questo caso, infatti, rischieremmo di scurire la pianta e disperdere il sapore.

Il metodo per conservare il basilico in inverno e fare un ottimo pesto

Durante l’inverno potremmo pensare di conservare il basilico in cubetti. Laviamo le foglie e frulliamole con un goccio di olio. Versiamo la crema di basilico nei contenitori del ghiaccio e sistemiamola nel freezer. Stacchiamo i cubetti dalle formine una volta congelati e sistemiamoli nei sacchetti per alimenti da riporre nuovamente nel freezer. Questo è un metodo per fare in modo che il sapore del basilico e gli odori delle foglie non scompaiano quando le utilizzeremo in cucina.

Lavare le foglie prima di conservarle è utile per mantenerle lucide, scegliamo quelle grandi nel centro della pianta perché non contengono sostanze. Quelle piccole in cima potrebbero essere indigeste. Potremmo utilizzare le formine per i muffin per conservarle, ci danno la giusta quantità e sono abbastanza rigide da poter essere sistemate sia in frigo che in freezer. Se abbiamo frullato e congelato il basilico e ci serve per preparare il pesto, lasciamo ammorbidire il cubetto o la formina di muffin per qualche minuto, ma senza farlo scongelare del tutto. Quindi aggiungiamo gli altri ingredienti e utilizziamo il mix per ottenere il pesto. Consistenza e odori saranno quelli giusti, il sapore dovrebbe essere quello originale.