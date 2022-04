5 rimedi per pulire e lucidare questi oggetti vintage anche con limone o aceto e un consiglio per mantenerli belli

Ci sono angoli della casa che custodiscono ricordi a noi cari. Spesso li teniamo in bella mostra su mobili o mensole oppure dietro delle vetrinette. Potremmo aver ereditato dalle nonne alcuni di quegli oggetti. Alle volte, forse, li abbiamo scovati in mercatini dell’usato e presso negozi di antiquariato. Stiamo parlando degli oggetti in peltro. In molte case, infatti, si trovano servizi da tè, zuccheriere, vassoi, portaoggetti, recipienti per la birra e tanto altro in questo materiale.

Il peltro è una lega composta soprattutto dallo stagno e alcuni metalli. Questo materiale particolare è soggetto, come altri, all’accumulo di polvere e potrebbe presentare anche macchioline. La bellezza degli oggetti in peltro, quindi, può venir meno. Se sappiamo come pulire vetri, ceramica o marmo, potremmo avere dei dubbi su questa lega. Probabilmente abbiamo già a casa qualcosa che può esserci utile.

Rimedi naturali

Un metodo economico e veloce per pulire i nostri oggetti vintage è quello di metterli in una bacinella con acqua leggermente tiepida, o a temperatura ambiente, e sapone di Marsiglia. Dopo mezz’ora, bisognerà risciacquare con dell’acqua distillata. Dopo aver asciugato le nostre suppellettili, potremmo passare un po’ di vaselina con un panno di lana o di daino per lucidarli.

In caso di sporco ostinato e incrostazioni, prima si potrebbe passare un panno morbido con un composto fatto di farina e aceto. Seguire sempre la stessa direzione. Dopo lavare con acqua e sapone e asciugare bene. In caso ci siano residui difficili da togliere, al composto aggiungere un pizzico di sale.

Un altro metodo da considerare per pulire il peltro è una cremina formata da amido, succo di limone e un pizzico di sale. Passare con una spugnetta morbida o un panno sull’oggetto e poi lavare bene, con acqua preferibilmente distillata, e asciugare. Se notiamo delle macchioline scure, si potrebbe tagliare in due una patata e strofinare nella zona, magari con un po’ di sapone. Lavare e asciugare.

Per mantenere a lungo belli gli oggetti vintage in peltro dovremmo:

usare acqua distillata per il risciacquo per evitare depositi di minerali;

non usare acqua calda o lavastoviglie e nemmeno metterli vicino a fonti di calore. Il peltro ha un punto di fusione molto basso;

conservarli preferibilmente in un mobile con una vetrinetta. Così li proteggiamo da polvere e umidità. In tal caso, si potrebbero mettere vicino al peltro i sacchettini di silice che troviamo nelle borse, oppure sacchetti di cotone con del riso o bicarbonato.

I 5 rimedi per pulire il peltro, quindi, sono il sapone di Marsiglia, la farina, l’aceto, il limone e la patata. Ogni tanto, dopo una pulizia approfondita, sarebbe bene passare un panno morbido per togliere la polvere superficiale.

