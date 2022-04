Basta seguire questo trucco furbo con una fragola per ottenere splendide piante per il nostro giardino o balcone

Molte volte la natura funziona tramite meccanismi molto più semplici di quanto possiamo immaginare. Bastano le condizioni giuste ed ecco che raggiungiamo dei risultati inaspettati. L’importante è rispettare alcuni segreti per assicurarci che le probabilità di successo siano le più alte possibile. Sulla scia di questo, recentemente abbiamo consigliato di evitare l’errore madornale che compiono in tantissimi quando si tratta di piantare il basilico.

Oggi invece scopriamo un trucco divertente che potrebbe servirci per moltiplicare le nostre fragole. Di certo dovremmo essere rapidi nel metterlo in pratica. Infatti, la primavera è nel pieno del suo splendore. Molti, per non aspettare la crescita, trapiantano semplicemente acquistando un esemplare acquistato dal vivaio. Ma se vogliamo provare ad ottenere una piantina per il nostro vaso o il nostro orto, potremo provare questo metodo divertente. Non dovremo far altro che pulire attentamente delle fragole biologiche. Infatti, i semi che saranno utili per muove piante, ricoprono letteralmente tutta la superfice del frutto. Così vediamo come fare per provare a garantirci una bella piantina. Ci sembrerà quasi clamoroso sapere che basta seguire questo trucco furbo con una fragola per ottenere ottimi risultati.

Un’operazione di pulizia attenta

Non basta fare altro che procurarci delle fragole biologiche. Scegliamo dei frutti che siano maturi e che abbiano un colore acceso. Evitiamo invece di utilizzare quelle che hanno un colore spento o tendente al marrone. Possiamo iniziare con un coltello. Tutto ciò che dobbiamo fare è raschiare attentamente la superficie per far staccare tutti i semini che ci sono.

Utilizziamo poi un grande contenitore in plastica, purché sia bucato, per far passare l’acqua e l’umidità. Potremmo utilizzare uno di quelli che troviamo in commercio per contenere i pomodorini. Inseriamo della torba e del terriccio, con il quale riempiamo il contenitore. Ma lasciamo qualche centimetro libero in cima. Spargiamo ora i semi, ed aggiungiamo un ultimo strato di terra. Possiamo ora chiudere il contenitore. La finalità è quella di creare un ambiente riparato per garantire la crescita ideale dei semi. Umidifichiamo in maniera costante ma con cautela, la terra.

Basta seguire questo trucco furbo con una fragola per ottenere splendide piante per il nostro giardino o balcone

Quando vedremo spuntare delle foglioline, dopo circa 2 o 3 settimane, pazientiamo ancora un po’. Quando raggiungeranno qualche centimetro di altezza, allora le nostre piantine saranno pronte per essere trasferite in uno spazio più grande. Non dimentichiamo che le fragole si accontentano di poco spazio e di zone di mezz’ombra. Non vogliono il sole diretto, ma hanno comunque bisogno di luce. Un vaso potrà essere l’ideale per vederle spuntare e spostarle in base alle esigenze. Se invece le porremo a terra, seminiamole ad almeno 30 centimetri di distanza l’una con l’altra. Infatti, le piante di fragole non apprezzano per nulla i ristagni.

Ricordiamo, infine, che se ci avanzassero delle fragole da mangiare, dovremmo ricordare che la loro pulizia è una fase molto delicata e importante. Le fragole che acquistiamo in commercio sono talvolta coltivate mediante l’utilizzo di un alto numero di pesticidi. Per questo motivo potremmo lavarle con alcuni metodi che garantiscono una pulizia profonda.

Lettura consigliata

Per coltivare l’insalata molti non solo sbagliano nell’innaffiarla, ma commettono anche quest’altro madornale errore