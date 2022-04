Chi più chi meno, ma quasi tutti siamo convinti che fortuna e sfortuna non siano solo concetti astratti ma reali. Questa convinzione di fondo ci porta non di rado a essere alquanto scaramantici e superstiziosi, anche laddove mostrassimo scetticismo. Subito, dunque, corriamo a interpretare i sogni temendo possano essere di malaugurio, come ad esempio quando vi compaiono topi e serpenti.

Seppure lo nascondiamo, spesso poi ricorriamo a diverse credenze diffuse nel tentativo di arridere la fortuna. Ed è così che ci troviamo a rispettare regole e rituali derivanti da vari patrimoni folcloristici. D’altronde, nel dubbio, poiché non ci costa nulla, non vi è motivo per rischiare infrangendoli. A tal proposito, sarà bene sapere che porta sfortuna in casa non solo aprire l’ombrello ma anche possedere un oggetto comune.

Dissesti economici dovuti a sale e ombrello

Tante sono le credenze radicate in noi che ci viene spontaneo rispettare. D’altronde, fanno parte della nostra cultura e rinunciarci potrebbe essere davvero duro. Se ci sentiamo braccati dalla sfortuna, meglio cercare di rovesciare la situazione.

Viene automatico accanirsi contro chi apre l’ombrello in casa nostra, ad esempio. Una credenza che secondo alcuni arriverebbe dall’antica Roma. Secondo altri richiamerebbe miseria in quanto sarebbe stata una pratica attuata dalle famiglie indigenti per chiudere i buchi nel tetto.

Altrettanto diffusa l’abitudine di lanciarsi tre manciate di sale dietro le spalle dopo averlo versato, per scampare alla sfortuna. Quest’ultima deriverebbe dalla perdita economica, dato l’immenso valore del sale nei secoli passati. Talvolta, però, potrebbero essere anche determinati oggetti ad attirare la cattiva sorte e non solo le nostre azioni.

Porta sfortuna in casa non solo aprire l’ombrello o versare il sale ma anche avere questo insospettabile arredo molto diffuso

Paese in cui si va, superstizione che si trova. Alcune sono condivise da più popolazioni, altre invece sono più esclusive ma in grado, comunque, di arrivare fino a noi e suggestionarci. Come, ad esempio, le prescrizioni derivanti dal Feng Shui cinese che considera alcune piante negative in ambiente domestico.

Ad attrarre energie negative pronte a remare contro di noi, però, potrebbero essere anche altri oggetti che ci appaiono innocui. Tra questi, un arredo dal fascino antico e ultimamente tornato alla riscossa come oggetto di design. Si tratta della classica sedia a dondolo. Secondo una leggenda irlandese, infatti, questa sedia sarebbe facilmente preda di spiriti cattivi che potrebbero danneggiarci. Sarebbero attirati dalla sua seduta vuota e vi si collocherebbero.

Dunque, una sedia a dondolo che oscilla da sola indicherebbe la loro presenza in casa. È questa una credenza che fa venire davvero la pelle d’oca e che probabilmente ci spingerà a tener occupata la sedia più di quanto solitamente facciamo. Ci si creda o meno, meglio non correre rischi e cercare di tenere dalla nostra solo fortuna ed energie positive. Potremmo sempre averne bisogno.

