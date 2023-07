5 regole di bellezza per una pelle giovane e luminosa più i prodotti beauty scontati da comprare subito

Tutti i migliori consigli per trattare le pelli mature e renderle elastiche e luminose come a 20 anni più i prodotti da non lasciarsi scappare con i saldi.

Se noi in estate non vediamo l’ora di andare in ferie, lo stesso non si può dire per la nostra beauty routine. Ebbene sì: la skincare, termine con cui oggi sempre più di frequente si indica la cura di viso e corpo, non va in vacanza. Anzi, in estate gli aspetti su cui concentrare l’attenzione si moltiplicano e variano da una corretta abbronzatura ai trattamenti per capelli. L’azione del sale, come quella dell’acqua di mare, e piscina incidono tanto sul cuoio capelluto quanto sulla cute e bisogna quindi correre ai ripari. In ogni caso, a prescindere dalla stagione di riferimento, ci sono almeno 5 regole di bellezza per una pelle giovane e luminosa da seguire sempre.

Glowy power anche dopo i 40

Come è noto, più si avanza con l’età e più la pelle tende a perdere di tono, elasticità e pigmento. L’incarnato brillante che sfoggi fieramente a vent’anni lascia inesorabilmente posto a una pelle più spenta e ruvida man mano che ti avvicini ai 50 anni. Tuttavia, come anticipavamo, basta conoscere alcuni semplici segreti di bellezza per contrastare l’invecchiamento cutaneo ed essere sempre perfette.

Il primo step da seguire pedissequamente per vantare un incarnato sempre giovane è l’esfoliazione. Questo procedimento aiuta a rimuovere le cellule morte che sono tra le cause della carnagione spenta. Il consiglio è di scegliere un prodotto esfoliante delicato suggerito da dermatologo o specialista da applicare una o due volte a settimana.

Inoltre, sapevi che anche una buona qualità del sonno incide positivamente sull’aspetto della tua pelle? Cerca di dormire almeno 7 ore per notte e di praticare una routine rilassante di qualunque tipo prima di coricarti.

5 regole di bellezza per una pelle giovane e luminosa ed i must have che non possono mancare nel beauty

I prossimi due consigli sembrano studiati ad hoc per le giornate di sole, ma in realtà andrebbero seguiti tutto l’anno. Prima di tutto tieni sempre a mente l’importanza di una corretta idratazione. Bere tanta acqua e consumare regolarmente frutta e verdura è la chiave giusta per sfoggiare una pelle sempre sana e luminosa. Soprattutto quando arriva l’estate, poi, è doveroso proteggere la pelle con prodotti specifici come le creme solari. In ogni caso, anche nelle giornate primaverili o autunnali sarebbe meglio optare per fondotinta con SPF e idratanti.

E a proposito di prodotti, ricordati di scegliere solo quelli di alta qualità per la tua beauty routine. Certo, a volte costano un pochino in più ma è un investimento per la tua salute. Tra l’altro, il problema si risolve agevolmente ora che è periodo di saldi e anche i prodotti di bellezza hanno prezzi scontati. Prova la crema antirughe Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris o la crema anti smagliature di Rilastil con effetto emolliente ed elasticizzante. Da non perdere nemmeno lo spray autoabbronzante arricchito con vitamina E, la crema corpo idratante più il contorno occhi con acido ialuronico firmati Collistar.