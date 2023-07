Come indossare sandali e scarpe estive per essere delle vere dive al mare ma anche in città

I sandali sono tra le scarpe predilette dalle donne durante il periodo estivo. Comodi, eleganti o casual, sarà sufficiente accaparrarsi il modello più adatto al nostro stile.

Sandali, infradito, mules, slingback, ciabattine e tante altre sono le scarpe dell’estate per eccellenza. Da scegliere in diverse tonalità e, soprattutto, da abbinare in decine di modi diversi. Sono tante le opzioni che la moda ci mette di fronte. Dal grande ritorno dei sandali platform alle infradito perfette in ogni occasione. Per non parlare delle Birkenstock, vere protagoniste dell’estate 2023. Tutte scarpe che, se abbinate con attenzione, si trasformano presto in veri e propri must. Ma ecco quali sono e come indossare le scarpe estive più amate del 2023.

Come indossare sandali e scarpe estive e apparire delle vere dive

Le prime scarpe diffuse e molto amate per l’estate sono le mules. Molto diffuse nel passato, sono tornate prepotentemente alla ribalta nell’ultimo periodo. Con suola piatta o con un leggero tacco, sono ottime anche per l’ufficio e a qualsiasi età.

Si potranno utilizzare insieme a un paio di jeans ma anche con vestiti lunghi o corti. Le possiamo acquistare da Zara anche con importanti sconti a circa 30 euro. Molto, tuttavia, dipenderà dal modello e dal materiale.

Birkenstock

Il secondo modello di scarpe da non perdere sono le Birkenstock e le tipologie simili. Sandali con fascia singola, infradito, doppia fascia, ma non solo, da utilizzare in vacanza oltre che in città. Comode e versatili, si adattano bene a tutti gli outfit, jeans o vestiti più o meno eleganti.

Perfetti per dare un tocco casual ma alla moda. Si potrà trovare il modello Madrid scontato a circa 88 euro su Zalando o, ancora, gli Arizona a circa 70 euro. Modelli comodi che faranno innamorare anche chi non ama particolarmente i sandali.

Sandali classici

Da non dimenticare, poi, i classici sandali con i laccetti, perfetti per chi vuole mettere in mostra i piedi. Con tacco o piatti sono molto versatili, perfetti da utilizzare anche per occasioni formali. Si potranno abbinare a vestiti lunghi, gonne midi in satin ma anche a jeans classici. Importante sarà scegliere con attenzione il modello per non perdere di vista le proporzioni.

Ottimi i Mide West MDP Lora a circa 80 euro su Zalando. Sul sito di Zara, approfittando degli sconti, poi, si potranno trovare sandali molto interessanti ad una ventina di euro. Ecco come indossare sandali e scarpe estive che ci faranno essere delle vere dive non solo al mare.