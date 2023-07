Desideri soldi, guadagni e benessere? Non prestare mai queste cose a nessuno, lo dice il Feng Shui

Il Feng Shui è l’antica dottrina orientale dell’armonia degli spazi. Secondo questa disciplina che sta affascinando designer ed architetti di tutto il Mondo, ci sarebbero dei casi in cui prestare degli oggetti equivarrebbe ad attirare negatività.

Ovviamente occorre prendere queste indicazioni con ironia ma le ragioni secondo cui dovremmo tenere solo per noi alcune suppellettili ha un fondamento di verità. Andiamo quindi a scoprire cosa non dovrebbe mai lasciare le nostre mura domestiche.

Desideri soldi, guadagni e benessere? Non prestare mai queste cose perché attireresti perdite di denaro

Quante volte dopo una cena o un pranzo di famiglia portiamo a casa le pietanze avanzate in una pirofila o in un contenitore della padrona di casa? Questa abitudine sarebbe da modificare subito, infatti, arrecherebbe sfortuna finanziaria a chi presta e a chi prende in prestito. Guai, poi, se prendiamo in prestito un piatto scheggiato o con qualche frammento mancante! Le stoviglie, infatti, secondo il Feng Shui sono qualcosa di fortemente legato alla casa in cui si trovano e quindi non dovrebbero mai esser prestate o essere prese in prestito anche se poi restituite. Meglio quindi avvalersi di vaschette monouso per garantirci stabilità economica.

Il potere del sale e della saliera

Suona il campanello ed è il vicino di casa smemorato che ci chiede il sale perché si è scordato di comprarlo al supermercato. Ebbene, dovremmo rinviare al mittente la richiesta o regalare l’intera saliera. Il sale, in moltissime culture, comprese quella cristiana ha un potente valore spirituale ed energetico. Si carica delle energie della casa dove si trova, positive ma anche negative quindi sarebbe meglio non prestare mai il salino a nessuno.

Le Pantofole

In molte culture da quella scandinava a quella orientale è consuetudine chiedere agli ospiti di lasciare le scarpe all’ingresso. Se volessimo, però, prestare le pantofole ai nostri ospiti, dovremmo ripensarci. Sarebbe, infatti, meglio evitare questo gesto di cortesia. Le pantofole sono ciò che utilizziamo per camminare per casa quindi secondo la dottrina del Feng Shui, prestarle a qualcuno significherebbe caricarle di energia estranea alla casa. Meglio quindi non prestare mai le nostre pantofole ma predisporre all’ingresso delle pantofole appositamente dedicate agli ospiti.

I gioielli

Altri oggetti da non dare mai in prestito sono i gioielli. Gli oggetti metallici come i gioielli hanno una vera e propria connessione con chi li indossa e potrebbero essere carichi della nostra energia personale. Prestare le nostre gioie come orecchini, collanine ed anelli anche se a nostri familiari è sconsigliabile. Anche quando c’è un matrimonio, la famosa ”cosa prestata” non dovrebbe essere un gioiello perché potremmo avere e provocare perdite economiche.

Il borsellino

Anche il borsellino rientra fra gli oggetti che non vanno prestati. Dare a qualcun altro oggetti predisposti a contenere denaro come borsellino, portafoglio e salvadanaio corrisponderebbe ad una perdita economica o a spese impreviste. Spesso quando mandiamo qualcuno a fare una commissione al nostro posto siamo soliti lasciare in mano il nostro portafoglio ma dovremmo evitare.

