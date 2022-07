Quante volte capita di notare, tra le ringhiere, dei giardini spettacolari, estremamente curati e ricchi di dettagli che ci lasciano a bocca aperta? Vorremmo avere lo stesso angolo verde anche a casa nostra, ma poi, per mille motivi, non facciamo nulla per sistemarlo. Per dare un tocco di personalità, anche se non siamo degli esperti di giardinaggio, potremmo dare vita a un giardino roccioso. Esteticamente ha un impatto decisamente positivo, in più potrebbe essere funzionale per delineare vialetti o per riempire spazi vuoti. La caratteristica principale per ottenere angoli rocciosi non è solo usare la fantasia ma selezionare con cura le piante da posizionare.

5 piante grasse e perenni ideali per creare e abbellire un bellissimo giardino roccioso o un’aiuola colorata

Bisogna tenere conto che pianteremo le specie in linea con il clima del luogo, che vivono bene in presenza di pietre, sassi o rocce e non temono gli sbalzi di temperatura. In generale, sarebbe meglio optare per tutte quelle piante che sono resistenti al caldo o al freddo e non necessitano di particolari attenzioni.

Per una maggiore praticità molti, invece di piantare in piena terra, sistemano le piante in vaso, così da poterle gestire facilmente. Inseriamo poi gli elementi caratteristici del giardino roccioso, ovvero sassi, ghiaia, pietre, sabbia. Poi potremmo disporre le nostre piante, perfette anche per decorare le aiuole del giardino. Non appena avremo sistemato tutto, aspettiamo qualche giorno prima di innaffiare, per fare assestare al meglio le radici e creiamo delle canalette di scolo.

L’echeveria è una succulenta esotica, utilizzata frequentemente per decorare aiuole o bordure rocciose. Le foglie sono carnose, a rosetta lungo lo stelo e hanno diverse tonalità di verde. I fiori a campanula crescono a spighe per tutta l’estate donando colore e vivacità.

La mammillaria, anch’essa succulenta, è una meravigliosa pianta grassa dall’aspetto incantevole, con fusto a cilindro o a globo, rientra nella categoria delle “piante del deserto”. Può, infatti, vivere bene anche in condizioni climatiche estreme. Per tutta l’estate produrrà fiori coloratissimi che formano una corona sulla superfice della pianta.

Altre 2 specie

Il phlox strisciante, o di muschio, è un’erbacea perenne e sempreverde che si riempie di graziosi fiorellini a stella, creando un tappeto di fiori variegati. Potremmo piantarlo in piena terra, in vaso o in fioriera, basta dare le giuste quantità d’acqua per farlo crescere in salute, non teme siccità e neanche il freddo.

Per abbellire giardini e aiuole, la genziana è una pianta perenne perfetta, anche se non semplice da trovare, conta più di 400 specie diverse. Può crescere fino a un metro d’altezza e produce delle foglie a rosetta e dei fiori di vari colori e dimensioni, tutti molto belli e particolari.

Dunque, ecco 5 piante grasse e perenni ideali per creare e abbellire un angolo verde roccioso unico nel giardino, ma anche per dare colore alle aiuole sparse all’esterno.

Lettura consigliata

Come organizzare e realizzare in giardino una zona pranzo con e senza pergolati con queste idee creative ed economiche