Ogni stagione ha caratteristiche proprie. I simboli dell’estate sono le vacanze, il sole, il mare e la tintarella. Ma l’estate è anche la stagione dei gelati, delle gite fuori porta e delle grigliate in compagnia. In cucina, questo è il periodo dei piatti freddi. Da più di un mese, ormai, tutti siamo alle prese con un caldo allucinante, che non ci fa venire voglia di stare ai fornelli. In queste calde settimane, in tavola compaiono spesso ricche insalatone, fresche capresi e colorate insalate di riso o di pasta. Via libera anche a tartare e carpacci, sia di carne che di pesce.

In estate, poi, quasi tutti teniamo sempre di scorta anche un bel melone in frigorifero. È un alimento molto versatile. Dolce e succoso, lo possiamo mangiare come frutto, magari inserito in una ricca macedonia. Il piatto della tradizione per eccellenza è il classico prosciutto e melone. Una portata che, in base alle quantità, possiamo servire come antipasto durante formali cene estive. In famiglia, lo proponiamo anche come pratico piatto unico a pranzo o cena. Il sapore del melone si sposa molto bene anche con i gamberi. Per un’insalata dal tocco esotico e raffinato. Liberando la fantasia e senza temere di fare scelte azzardate, possiamo provare numerosi abbinamenti con il melone, anche insoliti ma capaci di stupire. Nelle prossime righe andremo proprio a scoprire una ricetta molto sfiziosa.

Al posto di prosciutto crudo e gamberi, ecco come servire il melone per un antipasto estivo o un fresco secondo

Stiamo per vedere come preparare un carpaccio di melone.

Ingredienti necessari

1 melone;

scaglie di grana o parmigiano q.b.;

rucola q.b.;

olio EVO q.b.;

succo di ½ limone;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come procedere

Anzitutto, puliamo il melone eliminando la buccia esterna e i semini interni. Una volta fatto ciò, ricaviamo quindi delle fette molto sottili. Possiamo usare un coltello ben affilato o una mandolina. Sistemiamo le fette così ottenute su un vassoio o un piatto da portata. Nel frattempo, in una ciotolina, prepariamo una vinaigrette miscelando insieme l’olio e il succo di limone. Aggiustiamo con un pizzico di sale e di pepe. Mescoliamo bene. A questo punto, non resta altro da fare che impiattare. Su ogni singolo piatto, disponiamo le nostre fette di melone sottili e condiamole con l’emulsione di olio e limone. Cospargiamo quindi con le scaglie di formaggio e un po’ di rucola.

Questo piatto è di una bontà sconvolgente e stupirà tutti! La sapidità del formaggio e il leggero piccante della rucola si sposano alla perfezione con la succosa dolcezza del melone. Ecco, quindi, come servirlo alla prossima occasione al posto di prosciutto crudo e gamberi.

