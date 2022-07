Luglio si sta dimostrando un mese davvero interessante dal punto di vista astrologico. Secondo l’oroscopo, infatti, parecchi segni zodiacali stanno trascorrendo delle settimane molto favorevoli e continueranno a farlo grazie ai prossimi eventi astronomici. Altri segni, invece, brancoleranno nel buio ancora per qualche giorno, in attesa che la situazione si sblocchi.

Per questi ultimi le cose potrebbero cambiare già dal 13 luglio, grazie all’avvento della meravigliosa Super Luna piena del Cervo. Tuttavia oltre alla Luna piena anche Venere e Mercurio saranno decisivi in questo periodo. Infatti, a partire dalla prossima settimana, Venere entrerà nel segno del Cancro (18 luglio), mentre Mercurio sosterà nel segno del Leone (19 luglio).

Secondo la tradizione astrologica, quando Venere si trova in Cancro fa riemergere il lato più sensibile e romantico delle persone. Chi riceverà questo tipo di influenza, quindi, vedrà un netto miglioramento nel rapporto di coppia e nella relazione con familiari, parenti e amici. Quando Mercurio entra in Leone, invece, le persone tendono ad essere più coraggiose ed intraprendenti, soprattutto nel lavoro e nello studio.

Questo connubio eccezionale porterà immense fortune, in particolare a ben quattro segni zodiacali. Tra poco sveleremo quali saranno e in che modo questi pianeti influenzeranno positivamente la loro estate.

Oltre alla Luna piena anche Venere e Mercurio garantiranno fortuna e benessere per questi 4 segni zodiacali

Partiamo innanzitutto da un segno zodiacale che, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, non ha trascorso un bel periodo. Stiamo parlando ovviamente del Sagittario che, a causa di alcuni problemi lavorativi e familiari, sta attraversando ancora qualche difficoltà. Tuttavia questa situazione dovrebbe sbloccarsi già da questo weekend, per poi migliorare sensibilmente dal 18 luglio in avanti. Il merito di questo cambiamento sarà principalmente di Mercurio che, infatti, agevolerà il Sagittario soprattutto sul lavoro.

Un altro segno che ritroverà vigore e denaro, dopo un periodo veramente da dimenticare, è il Cancro. Le scorse settimane, infatti, sono state molto complesse dal punto di vista economico, soprattutto per commercianti e liberi professionisti. Con l’influenza di Mercurio, invece, tutto dovrebbe sistemarsi, ma ci vorrà una buona dose di forza di volontà e coraggio. In questa fase di transizione l’arma vincente sarà osare, rischiare e lanciarsi in nuovi progetti più ambiziosi.

L’amore sotto l’influenza di Venere

Dopo aver visto quali saranno i segni benedetti dalla potenza di Mercurio, ora sveleremo i segni che, grazie a Venere, avranno un’enorme fortuna in amore. Il primo segno è il Leone che, dal punto di vista dei sentimenti, farà grandi passi in avanti. Per le coppie fidanzate o sposate, anche da diverso tempo, la seconda metà di luglio sarà all’insegna della complicità e del romanticismo. La stessa cosa varrà anche per i single che, però, dovranno prima lasciarsi alle spalle tutte le situazioni ancora in sospeso. Il secondo segno che vedremo trionfare nell’amore sarà lo Scorpione che, al contrario del Leone, dovrà dare meno peso alla gelosia e favorire la comprensione.

