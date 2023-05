5 piante bellissime per arredare un bagno piccolo o grande più una legata ad Hemingway

Viviamo molte ore al giorno in casa e ogni stanza ha una funzione particolare. Utilizziamo spesso soprattutto alcuni ambienti tra cui il bagno. Mettiamo attenzione nella sua pulizia e vi entriamo per lavarci, pettinarci e truccarci. Se amiamo il giardinaggio possiamo sistemare in questa zona della casa alcune piante per renderla più accogliente e profumata.

A fine giornata rientrare in una casa pulita e accogliente forse è il desiderio di molti. Di solito si indossano subito le pantofole, un abbigliamento comodo e dopo cena si guarda la tv su un divano. Senza dubbio durante il giorno e la sera facciamo un’altra cosa, entriamo spesso nella stanza da bagno.

Abbiamo scelto i sanitari, disposto i mobili, lo specchio e ci sono saponi e cosmetici a portata di mano. Possiamo rendere quest’ambiente intimo e molto frequentato più bello e accogliente in modo molto semplice. Specialmente durante un bagno o mentre sistemiamo i capelli o ci trucchiamo godremo così di un’atmosfera rilassante.

5 piante bellissime per arredare un bagno piccolo o grande facilmente

Nella stanza da bagno spesso troviamo un leggero tepore e un certo grado di umidità. Sfruttiamo queste caratteristiche per mettere delle piante. Alcune possiamo disporle su una mensola, altre lungo il muretto della vasca. Ci sono pure piante con foglie ricadenti da appendere in cesti al soffitto.

Tra tante specie vegetali che potrebbero arredare quest’ambiente c’è l’orchidea, uno dei fiori più belli e che si regalano volentieri. Amerebbe la luce, una temperatura mite e l’umidità, condizioni che di solito un bagno possiede. Attenzione però agli sbalzi di temperatura e alle correnti d’aria.

Un’altra bella pianta da preferire è la capelvenere. Rende bene in piena terra, ma anche in vaso. Evitiamo di innaffiarla troppo per prevenire il marciume radicale.

Ci sono poi delle eleganti foglie verdi con screziature d’argento che potrebbero abbellire un angolo del bagno. Parliamo di quelle dello scindapsus pictus, che avrebbe bisogno di luce, terreno umido e di una temperatura non troppo calda.

Altre idee

Il pothos manjula è un’altra soluzione per il bagno. Cresce bene in vaso e alcune varietà mostrano foglie con varie sfumature.

Infine una pianta che si trova spesso in casa è l’aloe. È graziosa anche messa su un mobiletto vicino alla vasca o al lavandino.

Oltre a queste 5 piante bellissime per arredare un bagno piccolo o grande potremmo sceglierne un’altra.

Si racconta che Hemingway preferisse bere il Mojito a La Bodeguita del Medio, un locale di Cuba. Tra gli ingredienti di questo famoso cocktail troviamo un’erba aromatica, la menta. Si sfrutta per alleviare alcuni disturbi, in campo cosmetico e in molte ricette di cucina. Possiamo tenere un vasetto di menta in bagno per godere della sua bellezza e soprattutto per il suo gradevole odore.