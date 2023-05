Sempre alla moda anche in ciabatte: ecco quali scelgono Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e Cristina Marino

Comodità e stile, finalmente viaggiano insieme! Essere chic è facile indossando zeppe e tacchi, ma da oggi c’è un’alternativa. Inaspettatamente a fare tendenza ora sono le ciabatte. Semplici e comode, vengono sfoggiate dalle donne dello spettacolo. Ogni occasione è buona per indossarle. Ma nel dettaglio, scopriamo di quale modello si tratta.

Come sempre a dettare la moda sono vip ed influencer, che sfoggiano sui loro social look sempre nuovi. Prima regola è non passare mai inosservata! Colori nuovi e accessori eccentrici caratterizzano gli outfit delle donne dello spettacolo. Ma a sorpresa, non solo tacchi e zeppe! Spazio anche alla comodità. Si può essere sempre alla moda anche in ciabatte, connubio perfetto tra confort e stile. Su questo i volti noti hanno le idee chiare ed ognuna sceglie il suo modello preferito.

I modelli di tendenza che fanno bene alle nostre tasche

Belle, comode e di tendenza, spesso però poco economiche. A differenza di quanto si possa pensare, la ciabatta non è più quella da usare in casa. Oggi le ciabatte completano con stile look si vario genere e vanno sfoggiate. Dunque non più una calzatura da indossare per andare a letto o fare i servizi in casa, ma bensì da sfoggiare. Cambia la prospettiva e le ciabatte acquistano un valore diverso, tanto da diventare costose. Quelle scelte da donne dello spettacolo ed influencer, per quanto semplici risultano poco economiche.

Ma a questo c’è una soluzione. Tra i modelli più amati c’è sicuramente con quello con doppia fibbia. Di questa tipologia la Inblu propone svariati colori e fantasie. Prezzo medio per questa scarpa è di circa 25 euro. Anche la Refresh mette a disposizione la sua gamma di modelli comodi. In questo caso i sandali in pelle scamosciata con doppia fibbia si aggira intorno ai 40 euro. Infine, avendo più disponibilità, possiamo scegliere anche una scarpa Grunland. Le ciabatte in doppia fibbia di questa marca si aggirano intorno ai 50 euro. Ma vediamo insieme quali sono le calzature preferite di Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e Cristina Marino.

Sempre alla moda anche in ciabatte: ecco quali scelgono Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e Cristina Marino

Tra le più sportive riconosciamo l’influencer Cristina Marino, bella, dinamica e sempre in forma. La Marino indossa le Birkenstock marroni, sempre in doppia fibbia. Il costo di queste scarpe di aggira intorno ai 70 euro. Il prezzo sale per le scarpe di Chiara Ferragni. Parliamo delle Adidas Yeezy, ciabatte marroni in gomma che si aggirano intorno ai 400 euro. Anche Alessia Marcuzzi sceglie la comodità delle ciabatte, in questo caso preferisce le Birkenstock. Modello Arizona in ecopelle di colore nero per la Marcuzzi. Questo modello di ciabatte si aggira intorno agli 80 euro. Insomma anche i volti noti dello spettacolo non rinunciano alla comodità e lo fanno con stile. Un ottimo esempio da seguire per vivere al meglio la quotidianità.