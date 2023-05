Come pulire persiane in PVC o alluminio senza candeggina e allontanare le cimici dalle finestre? Proviamo questi rimedi!

Come pulire persiane in PVC o alluminio-proiezionidiborsa.it

Abitare in una casa comporta occuparsi in modo regolare della sua pulizia. Ogni ambiente e materiale si sporca, alcuni più di frequente di altri. Pensiamo alla cucina e al bagno. Quando dobbiamo occuparci degli infissi potremo avere dei dubbi sui prodotti da usare. Per pulire le persiane ci sono alcuni rimedi semplici ed economici. Scopriamo quali sono e come tenere lontani certi insetti dalle finestre.

Oltre alle solite e frequenti pulizie di pavimenti, mobili e piano cottura ci dedichiamo ogni tanto a lampadari e porte. In alcuni periodi dell’anno possiamo fare altro in casa.

Per isolare le nostre stanze dall’esterno abbiamo finestre e portefinestre. In molte case si trovano chiuse da vetri e tapparelle, ma potremmo trovare anche le persiane. Questo tipo di infisso con lamelle orientabili è molto utile per schermare la luce solare e permettere il flusso d’aria. Oltre al classico legno si utilizzano altri materiali, soprattutto l’alluminio e anche il PVC. Ne esistono di vari tipi. Ricordiamo le persiane a libro, a pacchetto, alla genovese.

Come pulire persiane in PVC o alluminio senza candeggina in poche mosse

Prima di iniziare a togliere lo sporco dalle nostre persiane indossiamo guanti usa e getta e una mascherina. Per la polvere superficiale possiamo usare un metodo antico, una scopa. Andiamo poi a passare un panno umido in microfibra. Per una pulizia più profonda per quelle in PVC usiamo acqua e un detergente neutro. In alternativa mettiamo alcune gocce di detersivo ecologico per piatti o dell’alcol in caso di macchie. Passare poi un panno pulito inumidito e asciughiamo con un altro ancora.

Per le persiane in alluminio evitiamo detergenti aggressivi, preferendo acqua e sapone di Marsiglia. Asciughiamo poi per bene dopo aver passato un panno con acqua pulita.

A volte alcuni punti delle lamelle sembrano irraggiungibili. Possiamo usare un trucchetto. Prendiamo una spugnetta per i piatti, tagliamola a metà e facciamo due fessure con un coltello. Inseriamo adesso le due spugnette ricavate all’estremità di una pinza per l’insalata. Utilizziamo quindi questo strumento per detergere con facilità.

Dopo aver visto come pulire persiane in PVC o alluminio senza candeggina, scopriamo cosa servirebbe contro certi insetti.

Cosa fare per tenere lontane le cimici

Ci sono degli insetti che possiamo trovare a volte in casa, nel bucato, nei vasi del balcone e nell’orto. Si tratta delle cimici. Di solito è sconsigliato schiacciarle perché emettono un cattivo odore. Meglio inoltre evitare di liberarle, tornerebbero velocemente. Preleviamole con un pezzo di carta e mettiamole in acqua e sapone. Tra le sostanze naturali che potrebbero tenerle lontane abbiamo l’aglio, da inserire nei vasi. È comodo versare in alcune ciotole acqua tiepida e gocce di oli essenziali. Sono da preferire gli oli di menta, garofano, cannella, lavanda, rosmarino e tea tree. Posizioniamo questi contenitori sui davanzali. In alternativa spruzziamo la miscela sul perimetro della finestra o vicino ai vasi e sul parapetto dei balconi. Potremmo pure sistemare composizioni con stecche di cannella, fiori di lavanda e rametti di menta.

Anche il profumo del sapone di Marsiglia potrebbe esserci utile. Mettiamo delle scaglie in zone nascoste o spruzziamo acqua e sapone in alcune zone delle nostre aperture.