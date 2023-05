Sono più rare le 5 lire con il delfino o le 10 lire con la spiga? Quali cercare per guadagnare anche 200.000 euro!

Si può guadagnare ancora tanto con le vecchie lire basta avere le monete giuste. Se controlliamo in casa dei nostri genitori o dei nonni ne troviamo sicuramente alcune di valore, se siamo fortunati possiamo davvero fare bingo.

Le monete da 5 lire sono apparse per la prima volta nel 1807. Dopo varie vicissitudini questa moneta venne nuovamente coniata nel primo dopoguerra quando l’inflazione era alle stelle, quindi in un nuovo formato nel secondo dopoguerra. Nel 1951 venne emessa la moneta da 5 lire con il delfino nel rovescio e un timone nel dritto e fu coniata fino al 2001 anno di avvento dell’euro. Non sono stati emessi esemplari dal 1957 al 1965 mentre dal 1999 al 2001 sono state emesse solo monete da collezione.

Nel 1951 venne emessa anche la moneta da 10 lire con la spiga nel rovescio e l’aratro nel dritto. Anche questa venne coniata fino all’avvento dell’euro. Esemplari rari di monete da 10 lire sono quelli del periodo di Vittorio Emmanuele II e Vittorio Emanuele III. In generale tutte le monete del Regno sia del 1860 che del 1910 possono essere rivendute a prezzi interessanti.

Non facciamoci ingannare

Sono più rare le 5 lire o le 10 lire? Le 5 lire del 1951 sono state coniate in più di 40 milioni di copie quindi si tratta di una moneta che ha avuto grande diffusione. Se ne abbiamo una Fior di Conio potrebbe avere un valore di 8 euro. Non è poco. Se vogliamo guadagnare cifre interessanti dobbiamo cercare le monete da 5 lire con delfino del 1956. Sono state emesse in 400 mila esemplari e hanno un valore superiore ai 2.000 euro.

Troviamo in vendita su siti come eBay e Catawiki monete da 5 lire del 1951 e del 1954 a prezzi esorbitanti. Alcuni esemplari arriverebbero anche a 200 mila euro. Non sembrano valori realistici e potrebbero trarci in inganno facendoci sbagliare la valutazione delle monete che possediamo. Farle valutare dai professionisti nei negozi di numismatica ottenendo diverse valutazioni da paragonare potrebbe essere la soluzione più indicata per arrivare a un valore realistico che ci soddisfi.

Sono più rare le 5 lire o le 10 lire? Ecco quella che vale di più

Le monete da 10 lire coniate negli anni Cinquanta se sono Fior di Conio possono valere 30 euro. Se ne abbiamo una con la spiga possiamo ottenere fino a 70 euro. Sono considerate rare ma per aumentare il valore è necessario che abbiamo errori di conio. Facciamo valutare comunque tutte le 10 lire del 1954 e 1955, sono annate che potrebbero regalare soprese. Naturalmente anche quelle emesse prima possono valere tanto. Per esempio quelle dell’annata 1947.

Nel 1947 sono state emesse le 10 lire con cavallo alato e ramoscello d’olivo. Sono pezzi rari e se conservati in ottimo stato possono valere 4.000 euro e 6.000 euro. Sarebbe davvero un gran bel colpo. La moneta da 10 lire del 1946 è considerata la moneta antica in lira italiana con il valore più alto perché molto rara. Se la troviamo in ottime condizioni può avere un valore che supera i 6.000 euro. Il nostro guadagno dipenderà dalla volontà dei collezionisti di spingersi oltre per inserire la nostra moneta nella loro collezione.