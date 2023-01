5 outfit da comprare in occasione dei saldi invernali 2023 per essere alla moda

I 5 capi moda acquistare con le svendite invernali 2022/2023

Appena terminate le feste di Natale, saremo alle prese con una nuova occupazione: i saldi invernali. In tutte le regioni di Italia, ormai, sono iniziati i saldi invernali. Tutti, quindi, sono andati in caccia del capo visto a prezzo pieno e che si ci vuole aggiudicare con lo sconto. Sicché, si vedono in giro file di gente in attesa fuori dai negozi, in cerca dell’affare. Ci sono, però, dei capi di tendenza che potrebbero fare la differenza nel nostro armadio. Sicché, si potrebbe approfittare dei saldi per aggiudicarseli.

Ecco, dunque, quali sono i 5 outfit da comprare a prezzi scontati, perchè suggerito dalla moda di quest’anno. Il primo consigliato rappresenta un continuativo capo classico che è bene tenere sempre nell’armadio. Si tratta del piumino corto, imbottito, contro il vero freddo. È un capo perfetto su pantaloni cargo o gonne avvitate, quindi spendibile con gli altri capi cool di questo inverno.

Altri indumenti alla moda che dobbiamo assolutamente aggiudicarci con i saldi 2023

Altro capo, ritornato più volte di moda è il pantalone a zampa di elefante o a trombetta. Si tratta di un outfit che calza bene per le serate, per i pomeriggi ma anche per le situazioni più eleganti. Tutto dipende da come lo abbineremo, quindi è un capo versatile, ossia un jolly, da tenere nell’armadio per tutte le evenienze. È uno dei must delle passerelle Autunno/Inverno 2022/23.

Terzo consiglio per i saldi sono i completi in maglia, siano essi in cachemere o lana. Le varianti, in questo caso sono diverse, in quanto può trattarsi sia del coordinato con pantaloni palazzo che con la gonna stretta a tubino. In ogni caso, l’abbinamento sarà comodo, confortevole e chic.

Tra i 5 capi moda da acquistare in occasione dei saldi invernali, abbiamo, poi, il sempiterno tailleur pantalone, che non passa mai di moda. Adeguato in mille occasioni, ci rende sempre eleganti, conferendo un aspetto professionale e raffinato. La versione più ambita per la stagione in corso è quella a quadretti, che ha, letteralmente, conquistato le passerelle.

Ultimo capo consigliato è la T shirt oversize, anch’essa comoda e abbinabile un po’ con tutto. Essa, non conosce né stagioni né sesso né età ma è un capo universale.

Quest’anno rappresenta un punto di partenza di molti look invernali ed è utilizzata con molteplici abbinamenti. Si pensi alla gonna, al jeans o al fuseaux. Pertanto, sarebbe una vera conquista poterne venire in possesso in occasione dei saldi, considerato che la sfrutteremo anche per la Primavera/Estate.