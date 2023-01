Meglio lavare i capelli con acqua calda o fredda? La risposta non è quella che ti aspetti

Risciacquare i capelli con acqua fredda contribuisce a renderli sani e lucidi: è vero oppure siamo davanti ad un falso mito? Rispondiamo a questa domanda e scopriamo quale temperatura deve avere l’acqua con cui lavarli.

Lavare correttamente i capelli è essenziale per fare in modo che siano in salute. Se vuoi avere una chioma bella e lucida dovresti pertanto conoscere tutti i segreti per farlo al meglio. Probabilmente ti sei sempre chiesto se sia meglio lavare i capelli con acqua calda o fredda. La risposta a questa domanda non è banale come potresti pensare.

I benefici di lavare i capelli con l’acqua fredda

Alcune persone li lavano con acqua fredda perché ritengono di poterli così rendere lucidi. Quanto appena detto è vero. Infatti, farlo favorisce la chiusura delle squame presenti sulla propria chioma e fa risultare lo stelo capillare più levigato. Di conseguenza, i capelli appaiono più lucenti e quindi più belli. Lavarli con l’acqua fredda permette anche di fargli assorbire meglio prodotti idratanti come maschere o balsami.

Ma quindi dovresti lavarli con l’acqua fredda? Come anticipato, la risposta non è così semplice e richiede altri chiarimenti. Oltre ai vantaggi che abbiamo appena elencato esistono anche degli svantaggi che è importante tenere in considerazione.

Dovresti ad esempio sapere che usando l’acqua fredda non puoi eliminare il sebo in eccesso e tutte le impurità che si depositano sul cuoio capelluto.

Meglio lavare i capelli con acqua calda o fredda? Ecco cosa dovresti fare

Per lavare al meglio i tuoi capelli dovresti procedere nel modo in cui ti suggeriremo. Prima di tutto, dopo avere applicato lo shampoo ed eventuali altri prodotti risciacquali utilizzando dell’acqua tiepida.

Assicurati che non sia mai calda o bollente se non vuoi incorrere nel rischio di sfibrare i tuoi capelli, di fargli produrre sebo in eccesso o di irritare il cuoio capelluto.

Fatto ciò, lavali con un getto di acqua fredda. In questo modo potrai ottenere tutti i vantaggi sopraelencati senza incorrere in alcun effetto negativo.

In pochi passi avrai una chioma lucente come non mai

Una volta tamponati i capelli e applicato uno spray termoprotettore lungo l’intera chioma potrai procedere ad asciugarla. Noterai che sarà più lucente che mai!

È incredibile come la temperatura dell’acqua possa migliorare di gran lunga i tuoi capelli senza costringerti a recarti necessariamente in salone. Se hai i capelli ricci, ti consigliamo anche di evitare alcuni fatali errori che potrebbero rendere la tua chioma crespa e intaccarne la naturale bellezza.