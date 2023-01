5 ottimi rimedi contro le macchie dell’età e le precauzioni da adottare dopo il trattamento

Le macchie della pelle sono inestetismi molto fastidiosi che, una volta comparsi, alterano notevolmente il nostro aspetto. Compaiono, solitamente, sul dorso delle mani, sul viso e sulle braccia, intorno ai 40 anni o in età più avanzata. Hanno la caratteristica di essere molto resistenti e non facili da trattare. Ecco quali sono i 5 ottimi rimedi contro le macchie dell’età.

Tra le cause della loro comparsa vi è l’invecchiamento cutaneo e l’esposizione solare, soprattutto se indiscriminata. Come indicato, una volta comparse, non vanno via facilmente, anche se esistono dei rimedi che consentono di attenuarle o eliminarle. Vediamo quali sono. Anzitutto, per contrastare le macchie, abbiamo a disposizione creme e lozioni. Essendocene davvero molte in commercio, la scelta migliore è quella di farsi consigliare da un dermatologo. Ciò è importante soprattutto per capire quale ne sia la causa che, proprio per poterle trattare opportunamente.

Trattamenti

A parte le creme e le lozioni, che sono comunque rimedi più blandi, ve ne sono altri più costosi ma anche più efficaci. Uno di essi è il trattamento laser, che può portare a risultati duraturi nel tempo ma può presentare qualche effetto collaterale. Tra questi abbiamo la formazione di croste e, talvolta, il temporaneo inscurimento maggiore delle macchie.

Tra i 5 ottimi rimedi contro questo inestetismo della pelle, abbiamo la criochirurgia. Come la parola stessa suggerisce, il trattamento si sostanza nell’utilizzo del freddo come terapia, ossia nel congelamento delle macchie. Anche in questo caso, vi potranno essere degli effetti collaterali temporanei, come il dolore sulla parte trattata o arrossamento. Potrebbero, poi, comparire delle vesciche o gonfiori ma successivamente la pelle assumerà un tono più uniforme. Il terzo trattamento possibile è il peeling, che viene effettuato mediante l’utilizzo di acidi. Essi provocheranno un’esfoliazione degli strati più superficiali della pelle determinandone il rinnovamento. Tra gli effetti collaterali, si registrano irritazioni e cambiamenti del colore della pelle, che si risolvono solitamente nell’arco di una settimana.

5 ottimi rimedi contro le macchie dell’età e cosa fare dopo i trattamenti

Altro trattamento interessante contro le macchie è la microdermoabrasione, eseguita con un macchinario che leviga la pelle, stimolando il rinnovamento cellulare. Anche qui, in seguito al trattamento, si può avere una lieve irritazione o rossore, che generalmente spariscono in poche ore. Talvolta, anche dopo avere eseguito une dei trattamenti indicati, può capitare che le macchie ricompaiano. Al riguardo, una della più importanti precauzioni da adottare è quella di utilizzare la protezione solare. In particolare, sono consigliabili creme solari ad ampio spettro e resistenti all’acqua, con almeno SPF 30 di protezione.