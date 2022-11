5 modi per indossare una sciarpa grande in modo elegante che tutti invidieranno

Non c’è modo migliore per tenersi al caldo di una sciarpa gigante che ci protegga. Oltre a far da scudo contro le basse temperature, donerà quel look alla moda che abbiamo sempre sognato. Stiamo parlando ovviamente della maxi sciarpa, che sembra spopolerà nuovamente almeno fino alla prossima stagione. Perfetta quanto un taglio di capelli cool e ringiovanente, si ripropone come accessorio estremamente versatile.

Con la nostra sciarpa oversize potremmo mettere il punto esclamativo sull’outfit, vestendola nel modo che più ci piace. Il modello in tartan è quello che forse più si presta a sperimentare allo specchio. E con esso daremo vita a 5 idee piene di stile con cui farci ammirare da chiunque fuori casa.

5 modi per indossare una sciarpa di grandi dimensioni senza risultare mai banali

Se non abbiamo organizzato una bella fuga alle terme, un outfit coprente è il modo migliore per scaldarci. La sciarpa oversize è la ciliegina sulla torta, soprattutto se sfoggiata a cascata. Per creare questo look dovremo indossarla normalmente, poi fare due giri attorno al collo e fermare uno dei lembi nel collare.

Interessante è anche il nodo europeo. Lo si fa iniziando a intrecciare più volte la sciarpa su sé stessa fino a creare una specie di salsiccia. La punta triangolare in questo caso non dovrà vedersi. Dopodiché la si piega ancora a metà e la si pone sulle spalle, inserendo una mano nell’”anello” creatosi. Come ultima mossa infiliamo entrambi i lembi dentro la sciarpa e li tiriamo finché non saremo comodi nel portarla. Più sbrigativo e comunque efficace è lo stile “gettata”. Si piega la sciarpa a sufficienza per tenere libera una porzione limitata di punta. Quindi la si mette sulle spalle, poi si butta uno dei lembi all’indietro.

A top o in stile classico per ricreare un vero e proprio abito

Proseguiamo coi 5 modi per indossare una sciarpa maxi. Se questa fosse abbastanza grande, potremmo usarla a mo’ di top o vestito elegante. Basterà indossarla sul busto e farla scendere fino alle gambe, bloccandola con una pratica cintura. Questo stile si addice in particolare ai fisici più esili e con poco seno. Le più magre potrebbero apprezzare anche un uso alternativo. Si tratterebbe di posare la sciarpa sulle spalle come se fosse uno scialle e lasciarla cadere. Ricordiamoci di fermarla in vita, sempre con la nostra cintura preferita.

Idee di stile con sciarpa per uomo

Una bella sciarpa può dare il meglio di sé anche su un fisico maschile. Ne potremmo fare un nodo alla parigina, semplice ma ad effetto. Dovremo piegarla a metà e avvolgerla al collo. Dopodiché infiliamo i lembi nell’occhiello e controlliamo che la lunghezza sia quella ideale. Chi volesse usarla per scaldare tutto il corpo, invece, potrebbe optare per il nodo “scalda busto”. Lo si effettua con i modelli lunghi, facendo passare la sciarpa sopra le spalle e annodandola dietro la schiena.