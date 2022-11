Incredibile quanto possano essere utili i vecchi rotoli di carta igienica in casa e giardino

Spesso nemmeno ci si rende conto di quante delle cose che buttiamo, ormai abituati a ricomprare tutto e subito, possano ancora essere utili. Ad esempio, forse non tutti sapranno che utilizzando le vecchie stampelle possiamo pulire perfettamente il doppio vetro del forno. Basterà avvolgerla, una volta stesa, con un panno imbevuto di aceto e poi infilarla nella fessura del vetro per eliminare il grasso depositato al suo interno.

Ma, passando a scarti domestici ancora più abbondanti, possiamo pensare alle vecchie bottiglie d’acqua grazie alle quali possiamo scacciare le cimici. E, ancor di più, molti non sanno che è incredibile quanto possano essere utili i rotoli di carta igienica o carta assorbente nella vita di tutti i giorni.

Riciclo intelligente

I vecchi rotoli di carta igienica possono trasformarsi in decine di soluzioni utili per la casa. Possono ad esempio diventare degli ottimi porta oggetti, magari realizzati in modo creativo. Se disponiamo di più rotoli, incolliamone 3 o 4 con del nastro adesivo uno a fianco all’altro per poi ripetere l’operazione su più piani. In questo modo avremo ottenuto un carinissimo porta oggetti dove poter riporre elastici, oggetti di cancelleria e tutto quello che desideriamo inserire.

Ma i rotoli di carta igienica possono essere sfruttati per organizzare anche altri tipi di spazi, ad esempio in valigia. Se siamo persone che viaggiano molto conosceremo senz’altro la difficoltà di fare una valigia ordinata, specialmente con la biancheria che balla da una parte all’altra. Se spesso affrontiamo questa difficoltà possiamo usare i rotoli per riporre calze e mutande al loro interno risparmiando così spazio e guadagnando in ordine in valigia.

Incredibile quanto possano essere utili gli oggetti che tutti i giorni buttiamo

I rotoli di carta igienica possono anche essere alleati nella cura estetica, in particolare per le signore. Infatti, se abbiamo intenzione di farci dei bei ricci voluminosi per uscire la sera, ma non abbiamo a disposizione dei bigodini, possiamo utilizzare appunto i rotoli. Quello che dovremo fare sarà avvolgere le ciocche attorno ai rotoli fissandole con delle mollette per capelli. Inoltre, proprio in tema di capelli, non sottovalutiamo l’importanza di alcuni alimenti per rinforzarli e renderli più luminosi.

Contro il freddo

Infine, se ci dovessimo trovare a voler riutilizzare vecchi rotoli di carta nei periodi più freddi, questi potrebbero essere usati in modo intelligente in giardino. Infatti, durante l’inverno le radici delle piante potrebbero gelare se non adeguatamente protette. Pratica di protezione che in gergo tecnico viene definita pacciamatura. Tutto quello che dovremo fare sarà tagliare nel senso della lunghezza i rotoli e disporli sul terriccio sopra alle radici per tenerle al caldo ed evitare gelate, ancora meglio se mischiati a qualche foglia secca.