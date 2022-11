3 ragioni per vedere assolutamente su Netflix questo horror pazzesco di cui parla il Mondo intero

Passare una serata davanti ad un prodotto artistico, qualsiasi esso sia, è sempre un’ottima idea. A maggior ragione in questi anni di ripresa post Covid, visto che i dati sembrano dimostrare un basso ritorno alle attività culturali. Alcuni amano follemente andare al cinema, oppure nella sala di un teatro. Altri hanno la passione della lettura. In questo caso ci farà piacere sapere che la rivista Time ha selezionato per noi 6 libri da leggere assolutamente nella vita per provare in maniera vivida e intensa qualsiasi forma di emozione.

Ma se la serata è particolarmente ostica e fredda, la soluzione dello streaming è veramente comoda. In questo ci vengono incontro piattaforme come Netflix, che oramai costituiscono librerie di contenuti multimediali di grandezza quasi infinita.

Ultimamente si è diffusa tra gli utenti di tutti i Paesi la leggenda di un film che non farebbe dormire di notte. La sua trama infatti non solamente causa spavento, ma riesce ad addentrarsi più in profondità, lasciando una sorta di inquietudine per qualche buona ora. La pellicola taiwanese si chiama Incantation. Così ecco 3 ragioni per vedere assolutamente su Netflix questo horror spaventoso che ha sorpreso tutti.

I riti che non ci faranno dormire

Senza anticipare l’esito della trama, bisogna però ammettere che il tema si presta benissimo a creare ansia, oltre che i classici sobbalzi sulla poltrona. Li Nonan, la protagonista, si addentra con un gruppo di amici in un villaggio sperduto di montagna. Qui partecipa ad un’antica ritualità. La maledizione che ne sorge non colpirà lei, ma sembra portare gli effetti sulla figlia. Da qui nasce la vicenda che pare essere basata su una storia vera: quella di una famiglia taiwanese convinta di aver subito una maledizione.

Se già questi spunti non ci hanno spaventati, ecco il secondo motivo per vedere Incantation. La tecnica usata è quella del cosiddetto found footage: la pellicola ripropone documenti d’epoca o scene già metrate riassemblandole in un nuovo contesto. Questo metodo risulta molto efficace negli horror, perché riesce a sovrapporre narrazioni e piani temporali anche molto diversi. In generale l’abile impiego, come nel caso di Incantation, costituisce un ottimo metodo per aumentare l’effetto inquietudine.

3 ragioni per vedere assolutamente su Netflix questo horror spaventoso che ha sorpreso tutti

L’ultima ragione per vedere Incantation è perché riesce a far sovrapporre dimensioni sociali e intime che nel Mondo attuale sono poco frequenti nella vita di tutti i giorni. I tabù religiosi, le maledizioni da cui non ci si può liberare e la riscoperta di spiriti malvagi risvegliano delle ansie profonde, specie se legate al vincolo degli affetti più profondi. Insomma, Incantation riesce a far leva in poco tempo su forze intime e profonde. Per questo in tutto il Mondo molti utenti giurano di aver avuto difficoltà a prendere sonno.

Si dice che fare paura o creare tensione tramite un film sia davvero difficile. Per questo i cultori del genere sono così esigenti. Altrimenti rischierebbero di perdere solo tempo di fronte ad uno schermo. Possiamo comunque rallegrarci perché ultimamente le produzioni si sono sbizzarrite. Dovremmo dare una chance ad alcuni tra i più interessanti titoli prodotti di recente.