Pochi sanno che sono tra le terme più belle della Toscana e d’Italia e perfette per un weekend

Il desiderio di prendersi una pausa dal lavoro e dagli impegni quotidiani è una costante nella nostra vita. Non sempre è possibile, ma appena ne abbiamo l’occasione decidiamo di scappare verso qualche località remota. In effetti, organizzare un viaggio è una bella idea per distrarsi dalla solita routine e ricaricare le pile in posti nuovi e attraenti. Per scegliere la meta ideale, qualcuno si affida persino alle previsioni settimanali dell’oroscopo. In ogni caso, quando l’intenzione è quella di rigenerarsi, diventa difficile dire di no a una gita di piacere alle terme.

Per fortuna l’Italia ne è ricca, da Nord a Sud. Così come la Toscana, che tra le tante mette a disposizione un gioiellino tutto da scoprire. Si tratta delle magnifiche terme di Venturina.

Pochi sanno che sono tra le terme più belle e sorprendenti della regione

La Toscana non è solo il luogo in cui ammirare splendidi panorami o gustare la bistecca più famosa d’Italia. Sparsi per tutto il territorio vi sono i centri termali, che garantiscono comfort e tranquillità ai propri clienti. Se tra le più famose terme vi sono quelle di Saturnia e Montecatini, altrettanto degne di visita saranno quelle di Venturina.

Questa piccola frazione di Campiglia Marittima, località del livornese, gode di una struttura termale coi fiocchi. Il soggiorno è prenotabile presso l’hotel messo a disposizione dei visitatori, situato a metà strada tra Follonica e San Vincenzo. A circondarlo ci sono i paesaggi mozzafiato che solo la Costa degli Etruschi sa regalare.

Le acque ristoratrici

Vero vanto dello stabilimento sono le acque termali. Si dice che possano curare patologie di vario tipo, come quelle respiratorie e reumatiche. Proprio allo scopo, ci si può immergere in vasche di acqua calda e riposarsi successivamente su pratici lettini. L’acqua è altresì somministrabile tiepida, da bere preferibilmente in momenti specifici della giornata. E come dimenticare il tanto sognato idromassaggio? Sarà la soluzione perfetta per distendersi un po’ e sciogliere ogni muscolo del corpo.

Le terme di Venturina sono provviste anche di due piscine. Quella situata all’esterno è ideale per concedersi un momento di svago e relax nuotando nell’acqua calda. Vicino vi sono poi gli ombrelloni e l’attrezzatura per sollazzarsi appieno sotto i raggi del sole.

Gli altri centri della Toscana

Pochi sanno che sono tra le terme più belle, quelle di Venturina. Ma anche in altre zone della Toscana potremmo trovare impianti altrettanto gradevoli e accoglienti. Pensiamo alle terme di Sassetta, immerse nella campagna livornese. O a quelle di Petriolo, caldissime e circondate da un suggestivo sfondo collinare. E per godere degli scorci indimenticabili della Val d’Orcia, potremmo sperimentare le vasche termali di Bagno Vignoni. Tra fanghi, aerosol e inalazioni ci rimetteremo in sesto in men che non si dica.