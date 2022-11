5 modi per indossare un foulard in testa e al collo per essere alla moda e chic anche a 50 anni

Il foulard è sicuramente uno degli accessori fashion più utilizzati e più versatili che ci siano. Non solo ha tantissime varianti, sia di forma che di colore, ma anche altrettanti utilizzi. Il fazzoletto in tessuto è stato uno degli elementi della moda che non ci ha mai lasciato e che ha ancora molto successo.

Possiamo utilizzare il foulard sia come vero e proprio capo di abbigliamento, sia come aggiunta al nostro outfit. Dalla borsa ai capelli, questo fazzoletto sta avendo un grande ritorno anche tra i giovani. Proviamo queste 5 modi per indossare un foulard in testa e al collo, ma non solo, per essere alla moda a qualsiasi età.

Un ottimo accessorio per la borsa

Il primo metodo per utilizzare il foulard è quello di aggiungerlo alla nostra borsa. Prendiamone uno possibilmente in seta o, comunque, di un tessuto similare. Leghiamolo al manico della nostra borsa, in modo da renderla più unica e particolare. Il foulard, però, non deve completamente coprire la borsa, perché se no la nasconderà. Il suo scopo è, infatti, quello di esaltarla. Cerchiamo di abbinare un fazzoletto con delle stampe ad una borsa tinta unita.

5 modi per indossare un foulard in testa e al collo

Un’altra idea è quella di utilizzare il foulard come accessorio per capelli. Qui possiamo davvero spaziare con la fantasia, perché ci sono tantissime acconciature che lo comprendono. Possiamo fare una treccia e legarla alla fine con il foulard, oppure possiamo utilizzarlo come elastico per una coda o uno chignon. Se abbiamo un outfit a tinta unita, magari con dei pantaloni bianchi, il foulard darà il tocco di colore che farà la differenza. Non scegliamone uno troppo grande, però, perché rischierebbe di essere eccessivo.

Il metodo più comune, però, è quello di utilizzarlo attorno al collo, ma anche qui i modi sono molti. Possiamo indossarlo come cravatta, se vogliamo un look più professionale. Oppure fare un mezzo fiocco, perfetto per chi ha vestiti con scollature semplici o per dolcevita. Infine, possiamo fare un doppio anello, uno stile molto casual ma elegante.

Utilizziamo i fazzoletti di stoffa come cintura

Possiamo utilizzare il foulard anche come comoda cintura. Questo ci darà un aspetto più giovanile e trendy. Dobbiamo sceglierne uno sufficientemente largo da poter legare in vita. Perfetto se portiamo dei vestiti larghi che necessitano di un accessorio che esalti questo punto. Possiamo anche utilizzarlo come cintura per dei jeans, infilando il foulard all’interno dei passanti e legarlo di lato. Qui possiamo utilizzare un fazzoletto a tinta unita se il nostro outfit è molto decorato, oppure uno con stampe se siamo vestiti in tinta unita.