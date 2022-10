3 vestiti da indossare per nascondere la pancia perfetti per ogni occasione

C’è un aspetto del nostro fisico che spesso ci rende insicure. Si tratta della pancetta, che caratterizza la maggior parte delle donne. Nonostante sia la normalità, cerchiamo in tutti i modi di eliminarla. Proviamo diete di tutti i tipi, oppure attività fisica anche estenuante. Alcune volte, però, la pancia gonfia o la pancetta vengono fuori nonostante tutti i nostri sforzi.

In queste occasioni, anziché disperarci, possiamo provare a nascondere la nostra insicurezza. In questo campo i vestiti saranno i nostri migliori alleati. Se seguiremo questi consigli, non dovremo più ricorrere ai capi oversize e poco eleganti. Potremo essere alla moda, ma anche nascondere ciò che ci preoccupa di più.

3 vestiti da indossare per nascondere la pancia

Per prima cosa dobbiamo comprendere che avere la pancia gonfia è un aspetto che colpisce anche le persone più atletiche. Infatti, le cause della pancia prominente possono essere varie e non sempre dipendere da uno stile di vita poco sano. Per questo motivo non dobbiamo scoraggiarci, ma nei giorni più difficili seguire qualche consiglio di moda.

Il primo è quello di scegliere vestiti che enfatizzano il busto. In questo modo sposteremo l’attenzione dal basso ventre alla parte superiore del busto. Scegliamo, quindi, corpetti decorati e colorati, meglio se stretti sul seno. La gonna deve essere assolutamente a vita alta. Tra i vestiti migliori troviamo quelli di stile impero e i midi.

Lo chemisier, perfetto per un look da ufficio

Un altro tipo di abito perfetto per nascondere la pancetta è quello chemisier, ovvero che ricorda una camicia. Scegliamone uno stretto sotto il seno con una cintura, in modo da nascondere la forma del ventre. Questo look si addice perfettamente al lavoro, ma anche ad un’uscita con gli amici.

L’ultimo dei 3 vestiti da indossare per nascondere la pancia è sicuramente l’abito a trapezio. Preferiamone sempre uno a vita alta o stretto sotto il seno, possibilmente con una gonna che scende a campana. In questo caso, infatti, il ventre verrà camuffato naturalmente dall’ampiezza del vestito. Inoltre, questo tipo di abito è perfetto per ogni occasione, in particolare in caso di feste o cene.

Qualche consiglio in più per nascondere la pancia

Se non vogliamo mettere un vestito, allora diamo importanza alle gambe. Puntiamo su dei pantaloni stretti oppure delle gonne a vita alta. In entrambi i casi l’attenzione si sposterà dal ventre alla parte inferiore del nostro corpo. In questo modo potremmo anche indossare dei maglioni oversize, senza rinunciare alla moda. Possiamo anche dare importanza al nostro décolleté con accessori vistosi e colorati, in modo che la pancia non sia il punto dove cade l’occhio.

