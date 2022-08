Un portafoto da parete è un’ottima idea per riempire qualsiasi angolo spoglio della casa. È bellissimo nel soggiorno, ma anche nel corridoio o all’ingresso, posti che a volte vengono trascurati. Molto spesso ci concentriamo troppo sui mobili senza pensare che anche le decorazioni hanno la loro utilità. Servono infatti per personalizzare l’ambiente, renderlo più accogliente e raffinato. Danno quel tocco in più che trasforma una casa asettica in una moderna e di design unica.

Oltre ai quadri e alle stampe, tra le decorazioni più diffuse e apprezzate nel design d’interni ci sono le foto. Cornici splendide che racchiudono ricordi importanti della nostra vita appese sulle pareti come in una galleria d’arte.

Come creare un portafoto da parete moderno e di design fai da te

Per rendere più dinamico l’ambiente possiamo intervallare classiche cornici portafoto con altre più particolari. Ad esempio, quadretti con scarti o campioncini di carta da parati che danno un tocco creativo. Oppure, realizzare uno splendido portafoto in rame, decorativo e insolito che darà eleganza alla nostra casa.

Occorrente per il progetto

1 tubo di rame di 16 mm di spessore;

4 raccordi di rame a gomito;

colla epossidica;

mollettine in legno;

spago in iuta o corda;

trapano;

taglia tubi;

metro.

Procedimento

Oggi creeremo una cornice rettangolare e ci servirà un tubo di 2 metri, ma possiamo realizzare le forme che preferiamo. Utilizzando il taglia tubi, andremo a ricavare quattro tubi singoli, 2 di 60 cm e 2 di 40 cm. Tutto l’occorrente è facilmente reperibile in ferramenta o nei negozi per il fai da te. Altrimenti, possiamo chiedere agli addetti di tagliarci il tubo della misura che ci serve. Ora con il trapano, utilizzando una punta sottile, andiamo a forare i tubi, un buco ogni 4 cm.

Creiamo la cornice di rame fissando i raccordi a gomito alle estremità con la colla epossidica. Seguiamo le istruzioni riportate sulla confezione riguardo i tempi di asciugatura. In poche mosse, avremo costruito una cornice in rame rettangolare e non ci resta che infilare lo spago. Utilizziamo i fori per farlo passare da parte a parte, creando la trama che più ci piace. Possiamo creare tanti fili orizzontali, incrociarli o realizzare una sorta di ragnatela astratta molto fitta. Ecco fatto, non ci resta che appendere le foto, le cartoline o quello che vogliamo utilizzando le mollettine.

Dopo aver visto come creare un portafoto da parete moderno non ci resta che decidere dove appenderlo. Possiamo posizionarlo in camera da letto o realizzare un vero e proprio gallery wall nel salotto. Sfruttiamo vecchie cornici e vasi recuperati al mercatino dell’usato per sbizzarrirci con la fantasia. In un attimo la nostra casa sembrerà uscita da un catalogo di arredamento.

