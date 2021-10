Le piante sono belle, non c’è che dire. Averne qualcuna in casa, soprattutto se viviamo in città, ha lo straordinario potere di rilassare i sensi e trasportarci in una dimensione più serena. Sono tanti i benefici dell’avere un piccolo giardino d’appartamento. Una pianta risulta sempre molto d’effetto, fa subito design. Il colore verde, in particolar modo se naturale, rilassa la vista. Prendersi cura di un essere vivente, perché di questo si tratta, allena la costanza e la sensibilità.

In particolare, coltivare questa pianta in appartamento è semplice e i suoi fiori sono indicatissimi nella preparazione dei dolci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fiori commestibili

Si tratta della begonia. In un articolo precedente abbiamo scritto di come riuscire a risparmiare con le erbe spontanee commestibili. Anche in questo caso, parlando della specie Begonia semperflores, ci troviamo di fronte ad una pianta che non è solo bella ma anche particolarmente buona da cucinare. Negli ultimi tempi lo studio dei fiori è al centro del dibattito culinario, sono una fonte alimentare tutta da scoprire e il loro utilizzo è impiegato soprattutto nell’alta cucina.

Belli e profumati, i fiori di begonia sono indicatissimi anche nella preparazione dei dolci. La consistenza dei fiori è croccante e sapore cambia a seconda del colore dei fiore. I fiori rossi tendono ad avere un sapore limonoso, sono aciduli e pungenti, molto utilizzati in pasticceria insieme ai sorbetti e alle creme. I fiori bianchi, al contrario, sono dolci e rinfrescanti, possono essere serviti in accompagnamento ai formaggi.

Coltivare questa pianta in appartamento è semplice e i suoi fiori sono indicatissimi nella preparazione dei dolci

Come abbiamo raccontato in “Tutti pazzi per l’agricoltura con questo metodo rivoluzionario”, sono sempre più gli italiani che scelgono di coltivare in casa.

Le begonie sembrerebbero proprio una scelta intelligente, perché molto resistenti, eleganti e pure sfiziose. Si dicono piante perenni e bastano davvero poche accortezze per mantenerle rigogliose.

Non c’è bisogno di innaffiarle troppo, né di controllare ossessivamente lo stato della terra. È una tipologia di pianta che preferisce i luoghi umidi e ben illuminati, viene dai tropici, meglio non stressarla con ambienti secchi o estremamente rigidi.

La begonia tende ad avere una lunga vita sana e, se curata con dovizia, assicurerà al nostro appartamento una migliore qualità dell’aria e un sapore tutto nuovo per le nostre ricette creative.