Con l’arrivo delle stagioni fredde diventa importante vestire alla moda ma senza rinunciare a tessuti caldi e confortevoli. Maglioni, pullover e cardigan fanno la parte del leone nel cambio stagione e rappresentano tendenze che ritornano ogni anno con piccolissime differenze.

Il cardigan, ad esempio, è una vera e propria costante nella moda autunno-inverno. Però, in molte lo indossano nel modo sbagliato sembrando più vecchie e ottenendo esattamente l’effetto opposto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi il cardigan è ancora un capo d’abbigliamento su cui investire e averne uno o due paia nell’armadio è una vera salvezza. Ecco come rivisitare questo must dell’autunno in chiave straordinariamente glam in poche e semplicissime mosse che tutte possono sperimentare.

Come reinterpretare il cardigan in una chiave totalmente nuova

Questo capo è perfetto per il lavoro, per il tempo libero e anche per andare a scuola. Ma come è possibile renderlo più particolare?

Innanzitutto è utile puntare su colori shocking come il fucsia fluo o il giallo neon. Anche il tessuto riveste una particolare importanza e sembrano molto di tendenza i cardigan “pelosi” che, oltre che belli, sono pure caldi.

Acquistarne un modello con un dettaglio come una chiusura in oro o con qualche applicazione serve ad avere un capo personale, dal gusto indiscutibile. Le persone che non hanno trovato ancora il loro modello possono personalizzarlo con spille o indossare sottili catenine con ciondolo sul collo per impreziosirlo.

Qualche altra possibile idea e altri abbinamenti

Anche il crop cardigan è un modello molto in voga. Certo, diventa difficile pensare di poterlo indossare senza null’altro viste le temperature del periodo. È preferibile abbinarlo a canotte molto sottili in tinte neutre come bianco, avorio o nero.

Non bisogna dimenticare che tantissimi Brand hanno già pensato a quest’inconveniente. È infatti possibile acquistare modelli in cui top e crop cardigan sono perfettamente in coordinato.

Ecco come rivisitare questo must dell’autunno in chiave straordinariamente glam in poche e semplicissime mosse

Il consiglio è di puntare sui bottoni, magari da abbinare a una gonna pazzesca che lasci tutti incantati proprio per questo dettaglio particolarissimo e chic. Il bottone è un importante punto focale dell’outfit, che bisogna imparare a sfruttare nel modo giusto.

Per le donne che hanno bisogno di aggiungere volume nella zona delle braccia è possibile pensare anche al cardigan con le maniche a sbuffo. Non è da sottovalutare neppure il cardigan con lo scollo a V, da indossare semplice e solo, ma tutto interamente abbottonato.