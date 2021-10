Scienza e tecnologia stanno cambiando il Mondo. Ogni giorno possiamo averne riscontro. Negli ultimi anni, sono stati fatti passi avanti incredibili. La generazione degli anni Settanta e Ottanta sorride quando pensa ai comportamenti di quindici o vent’anni fa solamente. Infatti, gli adolescenti di oggi rimangono strabiliati quando si racconta loro come si viveva solamente qualche tempo prima. Oggi tutto passa e muta velocemente senza quasi ce ne si accorga.

Insomma, quello che stiamo per descrivere è qualcosa di unico e sensazionale. Un luogo magico dove realtà e finzione si fondono per regalare emozioni sorprendenti. Stiamo parlando di Scienzaland, una mostra che unisce illusione e divertimento. Arrivata a Milano l’anno scorso, dopo pochi mesi ha dovuto chiudere causa Covid. A settembre ha riaperto e siamo certi diverrà un’ottima attrazione da visitare per adulti e bambini nei prossimi mesi. Il motto di Scienzaland è di matrice anglosassone “Learning by doing”, ovvero imparare facendo. Una delle teorie psicoterapeutiche più efficaci in ogni percorso riabilitativo.

Forse non tutti sanno che a Milano esiste un luogo dove camminare a testa in giù

Cosa possiamo trovare all’interno della mostra che si trova a meno di dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Lambrate? L’attrazione più stupefacente è la casa sottosopra. 120 metri quadri di superficie da percorrere a testa in giù. Camminare in tutti locali avendo un’ottica completamente ribaltata della realtà. I piedi sul soffitto e il pavimento sopra la testa. Ovviamente, sarà facile confondersi all’inizio, ma poi riusciremo ad orientarci sfidando la forza di gravità.

Dopo questa fantasmagorica attrazione, ci si può immergere in altre trenta stazioni di realtà virtuale. Si potrà nuotare in mezzo agli squali, passeggiare nella foresta facendosi selfie con giraffe e leoni. Tornare al tempo dei dinosauri o lanciarsi a oltre 300 chilometri all’ora con una tuta alare, novelli Felix Baumgartner.

Poi, un’ulteriore esperienza la si potrà fare nelle quaranta sale interattive che consentiranno agli ospiti di Scienzaland di sottoporsi a problemi matematici e giochi sperimentali. Ragionamento, ingegno, capacità di mettersi in gioco e divertimento. Il tutto per trovare soluzioni alle problematiche richieste.

Insomma, forse non tutti sanno che a Milano esiste un luogo dove camminare a testa in giù, un’area espositiva di 2.000 metri quadrati. Aperta dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 19, con un costo di 16 euro. Si potrà entrare in un mondo illusorio nella quale scienza, tecnologia, illusione e divertimento si fondono per creare i presupposti di un’esperienza unica. Adatti a grandi e bambini, un bel modo per passare una giornata diversa, ricca di emozioni e di sorprese.