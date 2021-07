Tra i vari problemi di salute che potrebbero interessare il nostro organismo il cancro certamente è quello che spaventa di più. Tra tutti poi ce n’è uno che è considerato il peggiore. Ecco allora i maledetti sintomi che nessuno vorrebbe avere segni probabili del cancro al pancreas. Ovviamente in tutto questo, la Redazione vuole solamente informare i Lettori dei possibili sintomi ma non è in grado di divulgare pareri medici che spettano sempre ai professionisti e agli specialisti del settore.

Un organo silenzioso

A volte non ci si accorge di questa ghiandola tanto preziosa alla salute e che si trova proprio dietro allo stomaco. Ha la strana forma come di una pigna allungata e svolge delle funzioni importantissime.

La prima è la produzione interna di ormoni che regolano il livello del glucosio nel sangue, uno fra tutti l’insulina. La seconda ed esterna è la produzione d’enzimi utili alla digestione.

Il nemico del pancreas e del fegato

Se è vero che non bisogna mai eccedere con l’alimentazione, ciò vale soprattutto per le bevande alcoliche. Sono i nemici giurati di pancreas e fegato, capaci di mandarlo in tilt infiammando la ghiandola.

Gli alimenti come grassi, vitamine e sali minerali, non sarebbero assorbiti, e dallo stomaco passerebbero direttamente nell’intestino, provocando diarrea. Si comincerebbe ad avvertire un dimagrimento inaspettato, perdita d’appetito e nausea, tutti effetti legati alla digestione.

Ben più gravi invece sono le conseguenze sulla funzione interna del pancreas, che causerebbe il diabete.

I maledetti sintomi che nessuno vorrebbe avere segni probabili del cancro al pancreas

Ma c’è una malattia ben peggiore ed è il tumore al pancreas. In genere è asintomatica e chi ce l’ha difficilmente se ne accorge. Quando poi si scopre, ci si trova in una fase già evoluta del male.

D’altra parte basta consultare le statiche per vedere che il tumore al pancreas è quello che dà meno speranze di vita. Solo il 5% sopravvive dopo 5 anni dalla diagnosi di tumore.

Tuttavia i sintomi a cui bisogna porre attenzione sono i seguenti. Si possono notare spossatezza persistente, perdita di peso improvvisa, comparsa dell’ittero, dolore sordo nella zona del pancreas, nausea e vomito.

Un segno da non trascurare

Prima che il tumore si manifesti in modo evidente, c’è un segnale d’avvertimento che non deve passare inosservato. Si tratta di un’alterazione del metabolismo del glucosio nota come diabete mellito, e che a volte avviene mesi prima della diagnosi di tumore.

Il tumore al pancreas è attualmente considerato forse il peggiore e se si ha sentore che qualcosa non va, meglio subito e senza indugi rivolgersi al proprio medico di fiducia.

