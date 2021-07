Adesso che la filosofia eco friendly imperversa molti rinunciano alla bottiglia di plastica per il bene dell’ambiente. È necessario compiere con attenzione questa operazione con la borraccia di metallo per il bene della nostra salute.

Si sa che i residui d’acqua possono far crescere molti batteri e persino muffe. Per prevenire il rischio di infezioni intestinali bisogna imparare a pulire bene le borracce.

Perchè evitare i prodotti aggressivi

Alcune borracce sono in alluminio. L’alluminio è un metallo che rilascia con facilità particelle. In particolare reagisce alle sostanze acide. Per questo si sa che non bisogna cucinare salse di pomodoro nei tegami di alluminio. Per la pulizia della borraccia, quindi, non bisogna usare aceto o limone che sono altamente corrosivi.

Un altro prodotto aggressivo non adatto all’igiene dell’alluminio è il bicarbonato. Si tratta infatti di una sostanza alcalina che potrebbe reagire con l’alluminio coprendolo di una patina nera. Nessuno avrebbe piacere di bere da una borraccia che all’interno si presenta nera.

Bisogna allora lavarla con sostanze neutre.

Per tutte le borracce di qualsiasi tipo di metallo serve un detersivo neutro. Il detergente più neutro e delicato in assoluto è il sapone di Marsiglia. Per questo è spesso utilizzato anche nei saponi e bagnoschiuma per i neonati di pochi mesi. Esistono anche detergenti per stoviglie a base di sapone di Marsiglia. Si può comprare un detergente liquido o anche il classico pezzo di sapone che costa meno. In questo secondo caso basterà riempire la borraccia per metà con acqua molto calda. Poi aggiungere scaglie di sapone di Marsiglia. A questo punto chiudere la borraccia e agitare energicamente per alcuni minuti.

Come raggiungere il fondo della borraccia

Per completare la pulizia e non lasciare angoli non puliti bisogna comprare uno scovolino. Ce ne sono di varie lunghezze e diametro. Va ovviamente scelto in modo che arrivi fino in fondo alla bottiglia da trasporto. Va usato in modo da far sì che le scaglie di sapone struscino contro ogni angolo del fondo. Poi vuotare la borraccia e sciacquarla perfettamente sotto acqua fresca corrente finché l’acqua di risciacquo non sia del tutto trasparente. In questo modo la salute è preservata.