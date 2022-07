Si potrebbe parafrasare una famosa canzone di Sordi e titolare “Ma ‘ndo vai se il social non ce l’hai”. Ormai, al giorno d’oggi, è difficile che una persona non abbia un profilo in rete. Sia esso su Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, solo per citarne alcuni dei più famosi. Ogni giorno, in media, gli italiani passano un’ora e 52 minuti sui social, a testimonianza di quanto ci piacciano. Li consultiamo, apriamo subito le notifiche che ci arrivano, pubblichiamo post, foto, mettiamo i “mi piace” e speriamo di riceverne. Una vera mania che, durante la pandemia, ha fatto maggiormente esplodere il fenomeno.

Va bene usare i social, ma attenzione a questi sbagli

Tanto tempo passato in questi contenitori online ci autorizza a credere di sapere tutto di loro. In realtà, molte persone potrebbero fare cose nella nostra bacheca di Facebook contro la nostra volontà. Costringendoci, a volte, a rendere privato il nostro profilo, per evitare seccature. Inconvenienti a parte, ecco i trucchi per aumentare follower e avere tanti like su Facebook e Instagram e quali errori dovremmo evitare, che potrebbero penalizzarci. Invece, schivandoli, avremmo più possibilità di veder crescere il numero di chi ci segue, che è sempre piacevole.

Per prima cosa, meglio evitare di intervenire a prescindere su un argomento senza essere aggiornati. Esordire, ad esempio, con la frase “non ho visto il film, ma penso che” sia brutto come tutti gli altri, ci dequalifica. E farà perdere interesse ai nostri post. Secondo sbaglio è quello di condividere tutto quello che ci capita a tiro. Certo, la bacheca è nostra, ma per creare una nostra identità precisa e invogliare gli altri a seguirci, evitiamo la quantità e premiamo la qualità.

Ecco i trucchi per aumentare follower e avere tanti like su Facebook e Instagram gratis

Inoltre, un errore è perdere facilmente la pazienza se ci commentano negativamente. Invece, sempre che non ci abbiano mancato di rispetto, dovremmo far tesoro di quello che ci dicono e controbattere con la forza delle idee. Avremo molto più rispetto da chi ci segue. Quarto errore è ignorare i commenti. Potrebbe essere visto come un atteggiamento di superiorità. Se dovessero scrivere qualcosa sotto un nostro post, dovremmo sempre rispondere. La volta dopo, lo faranno ancora e noi ci guadagneremo in visibilità.

Lamentarsi troppo è sbagliato. Se facciamo sempre i contestatori, dopo un po’, stanchiamo chi ci segue. Diventeremmo prevedibili e perderemmo di credibilità. Se vogliamo far crescere i follower, dobbiamo sostenere tesi credibili. Non pubblicare con frequenza è un sesto errore. Non solo quando siamo ispirati, ma dobbiamo alimentare le nostre pagine con regolarità. Almeno uno o due post o foto al giorno.

Non facciamoci condizionare troppo dai like. Se un amico non lo ha messo, non vuol dire che non ci voglia più bene. Non perdiamo, insomma, la differenza tra virtuale e reale. Se vogliamo crescere in visibilità, un ottavo sbaglio è limitarci a un solo social. Invece, impariamo a essere presenti e attivi in tutti. Non acquistiamo follower. Non solo è triste, ma anche controproducente perché facilmente svelabile. Infine, usiamo con sapienza gli hashtag. Servono per incrementare il volume del traffico, ma facciamo attenzione a non abusarne.

