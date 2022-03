Mèches e colpi di sole fai da te, ecco come realizzarli in casa in poche e semplici mosse per dare luce a capelli e volto

Alcune donne scelgono di tingersi i capelli in casa per risparmiare tempo e denaro. D’altro canto, doversi recare dal parrucchiere ogni volta che la ricrescita comincia a intravedersi si rivela spesso scocciante.

Proprio per questo, potrebbe essere una bella notizia sapere che non solo la tinta, ma anche le mèches e i colpi di sole si possono fare autonomamente. Si ricorda, tuttavia, che pur comprando tinte di qualità difficilmente il risultato sarà come quello ottenuto grazie al lavoro di un professionista.

In questa guida vedremo come realizzare delle mèches e colpi di sole fai da te in poche e semplici mosse per dare luce sia ai capelli che al volto.

Proviamo questa tecnica adatta anche a chi non ha dimestichezza con le tinture fai da te

La prima tecnica che consigliamo è adatta solamente a chi ha i capelli corti o, al massimo, medi. In compenso è molto semplice da applicare e il margine di errore è ridotto al minimo.

Servirà una cuffia in silicone con i forellini, che è possibile acquistare in negozi specializzati oppure online. I capelli devono essere asciutti. Infilare la cuffia e, aiutandosi con una pinzetta, estrarre a mano a mano i capelli, facendoli passare nei forellini. Se si vogliono poche mèches, andrà bene inserire due-tre capelli in ciascuno di questi ultimi. Altrimenti, sarà meglio usarli tutti quanti.

Pettinarle e quindi applicare la tintura schiarente scelta. Attendere il tempo di posa e risciacquare il prodotto, senza rimuovere la cuffia. Quindi lavare la chioma con uno shampoo e applicare una maschera ristrutturante per capelli colorati. Entrambi i prodotti permetteranno di fissare al meglio il colore.

Chi ha più dimestichezza con le tinture, può ricorrere alla seconda tecnica che illustreremo. Per applicarla, bisogna munirsi di carta stagnola tagliata in strisce larghe 3 cm circa e lunghe 2 cm in più rispetto alla lunghezza della chioma.

Prima di tutto, pettinare con cura i capelli asciutti, definendone la riga. Preparare la miscela per le mèches o i colpi di sole e applicarla sulle ciocche che si vogliono schiarire. Attenzione a seguire una regola ben precisa: non bisogna mai toccare la radice, bensì stendere il prodotto sempre a partire da mezzo centimetro dal cuoio capelluto.

Vediamo il procedimento da seguire nel dettaglio. Innanzitutto, far scorrere la carta stagnola al di sotto della ciocca, poi applicarvi la tinta con il pennello, assicurandosi di ricoprirla uniformemente. Piegare la carta stagnola a partire dai bordi esterni verso il centro, facendo attenzione a non premere eccessivamente. Infine, piegare la parte inferiore del foglio così da racchiudere tutta la ciocca.

Non resta che ripetere lo stesso procedimento in tutti i punti da schiarire. Si consiglia di cominciare dalla parte posteriore della testa e poi passare a quella anteriore. Trascorso il tempo di posa, rimuovere la carta stagnola e procedere al lavaggio con shampoo e maschera.

Qualunque sia la tecnica scelta, attenzione a proteggere vestiti, pelle e lavandino dalle macchie di tintura

Il rischio di macchie è dietro l’angolo, ma lo si può prevenire prendendo alcune precauzioni, come munirsi di guanti e coprirsi con una mantella. Se, però, nonostante tutto dovesse capitare di sporcarsi, ecco come rimediare. Se a macchiarsi sono il lavandino o le asciugamani, bisogna invece intervenire in questo modo.