L’estate non è ancora finita ma la routine ha già ripreso a scorrere. Qualcuno fa i conti con la ripresa del lavoro. Ecco perché alla sera c’è sempre bisogno di una distrazione. E non c’è nulla di meglio per staccare dal lavoro che una serie coinvolgente. Come ogni stagione, le piattaforme private offrono nuovi palinsesti, tra film, serie tv e documentari. Sicuramente non possiamo perderci un autunno di novità con queste 3 serie tv rivelazione imperdibili in uscita su Netflix. Tra ambientazioni storiche, omicidi inspiegabili e donne al limite, Netflix regala titoli imperdibili e appassionanti. Non rimane che sceglierne qualcuno e rimanere attaccati allo schermo.

In più, ci sono serie per tutti i gusti. Per chi ama i thriller con ambientazione storica, il 22 settembre è in uscita “Jaguar”. La storia si svolge negli anni Sessanta. Dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale, alcuni capi nazisti tedeschi hanno trovato rifugio e asilo in Spagna. La protagonista però è Isabel Garrido, giovane donna spagnola sopravvissuta al campo di sterminio. Ormai rientrata nel suo Paese, Isabel cerca vendetta per lo sterminio perpetrato dai franchisti. Trova sostegno in altri uomini disposti a rischiare la vita per raggiungere l’obiettivo e diventare cacciatori di nazisti.

Autunno di novità con queste 3 serie tv rivelazione imperdibili in uscita su Netflix

La seconda novità si muove tra la commedia e il dramma. Si tratta di “On the verge”. Quattro donne cercano di trovare una via d’uscita alle loro vite scombinate. Una chef, un’ereditiera, una madre single e una donna disoccupata. Tutte s’incontrano nell’affollata Los Angeles, ancora libera dalla paura della pandemia. Le crisi sono molteplici, così come l’incapacità di vivere sentimenti e amore. “On the verge” promette lacrime, risate, sesso, ma anche momenti di riflessione e coinvolgimento assicurati. Forse un calco della serie di “Sex and the City”. Lo scopriremo.

Per finire, una serie Tv molto attesa, tratta dal romanzo bestseller di Søren Sveistrup “The Killing”. “L’uomo delle castagne” ha un titolo al quanto particolare. La trama si svolge a Copenaghen nel 1989 e poi ai giorni nostri. Sullo sfondo una pineta grigia che non lascia spazio alla luce. Il ritrovamento di una donna assassinata in un parco giochi muove tutto il racconto. Ma l’elemento sconvolgente è il ritrovamento accanto al cadavere di una bambolina creata con delle castagne. Due detective si occuperanno della scia di omicidi connessi alle bamboline di castagne. Una serie per chi ama il brivido del poliziesco che s’intreccia col thriller psicologico.