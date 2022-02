Non tutti hanno la fortuna di vivere in campagna e usufruire ogni giorno dell’aria pulita e della bellezza della natura. Molti possiedono un appartamento in città e spesso neanche un balcone o un terrazzo.

Chi ha la fortuna di avere questo spazio esterno, anche piccolo, non si lascia sfuggire l’occasione di abbellirlo e decorarlo. L’obiettivo è quello di passare dei momenti di relax o organizzare qualche cena in famiglia e tra amici.

Purtroppo, però, non sempre il nostro balcone o terrazzo gode della privacy tanto cercata. Spesso si affacciano su strade affollate e sono adiacenti ad altri palazzi. Non parliamo poi dei vicini poco discreti.

Concedersi qualche momento di relax sul balcone, leggere un libro o prendere il sole, alle volte diventa davvero difficile. I nostri momenti di piacere, spesso, sono disturbati da alcuni sguardi indiscreti.

Ecco perché è fondamentale arredare e schermare il balcone nel modo giusto. È necessario trovare delle soluzioni adeguate per abbellire il nostro spazio esterno, proteggere la nostra privacy ma anche evitare di togliere troppa luce.

Le piante rappresentano una perfetta soluzione al nostro problema. Possiamo creare delle siepi per impedire che il vicino guardi nel nostro balcone o terrazzo.

Ecco come evitare gli sguardi indiscreti dei vicini anche dall’alto e schermare perfettamente terrazzi e balconi con idee molto utili

La scelta delle piante non è sempre facile. Ad esempio, potremmo optare per la nandina domestica. Una pianta che non richiede molte cure. In estate ci regala dei meravigliosi fiorellini bianchi, mentre in inverno delle bacche rosse.

Anche la forsizia è una pianta molto scenografica. In primavera si riempie di infiorescenze gialle, allegre e luminose. Necessita di inverni miti e di estati non troppo aride e calde.

Ma come dimenticare le rose. Naturalmente scegliamo quelle rampicanti dal sapore classico ma molto elegante. Creano un cespuglio molto decorativo e colorato.

Cosa fare per i vicini che spiano dall’alto

Le piante sono un’ottima soluzione per evitare che il vicino di balcone sbirci tutti i nostri movimenti.

Ma come fare se ci spiano dall’alto? La soluzione ideale sarebbe quella di optare per delle tende da sole. Riparano dal caldo estivo, dagli sguardi indiscreti e, una volta richiuse, non tolgono luce al nostro balcone.

Possiamo anche utilizzare degli ombrelloni da aprire e chiudere all’occorrenza. Quindi, ecco come evitare gli sguardi indiscreti dei vicini che ledono la nostra privacy.

