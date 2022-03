Il giardino è uno spazio esterno dove godersi la natura, cercare un po’ di relax o organizzare pranzi e cene con gli amici. Un luogo che rigenera lo spirito e il corpo, soprattutto nelle belle giornate primaverili ed estive.

Molto spesso, però, le nostre case sono poco distanti da quella del vicino o in prossimità di una strada trafficata. In questi casi, mantenere la privacy è un vero e proprio problema.

Infatti, i vicini e passanti invadenti potrebbero rovinare i nostri momenti di relax. Abbiamo già visto come schermare i terrazzi e i balconi. Nelle prossime righe, invece, capiremo come tutelare la nostra privacy quando siamo in giardino e come fare per proteggerci dagli sguardi curiosi di vicini indiscreti.

Le siepi sono sempre la soluzione giusta

Sono tante le soluzioni da scegliere. Possiamo optare per delle pergole, dei pannelli o delle recinzioni molto alte.

Ma la soluzione migliore e che abbellisce anche il giardino potrebbe essere la siepe. Si tratta di piante allineate che hanno il compito di proteggere e creare una recinzione, ma hanno anche una funzione ornamentale.

Oggi parliamo di 2 piante molto particolari, che in primavera ci regalano dei fiori meravigliosi. L’oleandro e l’abelia.

L’oleandro è un arbusto sempreverde originario dell’Asia, ma che si trova facilmente in Italia. Una pianta bellissima che cresce anche spontaneamente. Formato da foglie coriacee e lineari e da meravigliosi fiori grandi a forma di campana, l’oleandro inizia a fiorire in primavera e fino all’autunno.

Si tratta di una pianta che può raggiungere delle altezze considerevoli ed è molto utilizzata per la creazione di recinti e siepi. L’oleandro è un arbusto molto resistente che non teme né il caldo, né il freddo e vive a lungo.

Parliamo di una pianta bella ma che potrebbe essere tossica sia per gli uomini che per gli animali.

Per proteggerci dagli sguardi curiosi di vicini e passanti non lasciamoci sfuggire queste 2 piante dai fiori mozzafiato

La seconda pianta che proponiamo è l’abelia. Un arbusto originario del Giappone, della Cina e del Messico. Le sue foglie sono piccole e con i margini dentellati. I fiori sono a forma di trombetta e di colore bianco e rosa. Resistono anche ai primi freddi.

L’abelia preferisce i luoghi in pieno sole anche se non teme il freddo. Cresce senza problemi in qualsiasi terreno e necessita di innaffiature regolari. Utilizzata come siepe, crea un effetto scenografico e molto elegante.