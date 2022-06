Impossibile prendere pace, sia in casa che in giardino, con tutti quegli insetti in giro. Soprattutto se viviamo in un luogo molto umido, tra zanzare e moscerini veniamo letteralmente circondati ogni giorno. Anche se alcuni di questi insetti non ci recano nessun danno, possono essere molto fastidiosi. Soprattutto le mosche, che girano intorno al cibo, posandosi su ogni alimento non accuratamente coperto.

Siccome si tratta di insetti che prediligono ambienti sporchi, non è proprio igienico che si posino su ciò che dobbiamo mangiare. Ma liberarsene ci sembra quasi impossibile e di certo non possiamo stare lì con l’acchiappamosche tutto il tempo. Ecco, allora, che oggi vedremo come realizzare in casa delle pratiche strisce di carta moschicida. Con pochi euro potremo preparare la nostra trappola fai da te e scordarcene una volta per tutte.

Niente più mosche, moscerini e falene con questa carta moschicida fatta in casa facilissima ed economica

L’ingrediente fondamentale per realizzare una carta moschicida efficiente è la colofonia. Questa resina vegetale viene anche chiamata pece greca e ha moltissimi utilizzi in vari campi. Viene utilizzata per fabbricare vernici, saponi e adesivi ma anche nel campo artistico.

Le ballerine la utilizzano come antiscivolo sotto le scarpette e i violinisti per aumentare l’attrito dell’archetto, ma si può tranquillamente utilizzare anche per rendere qualsiasi suola di scarpa antiscivolo in pochi secondi. È facilmente reperibile online, ma anche in negozi per il fai da te, restauro o in drogheria. Grazie alle sue proprietà, inoltre, la utilizzano i maggiori marchi per produrre la carta moschicida.

Occorrente e procedimento

100 ml di olio di ricino;

200 g di colofonia;

carta da imballaggio o tela cerata;

1 cucchiaio di miele.

Prima di tutto prendiamo la carta e tagliamo diverse strisce di lunghezza intorno ai 20-30 cm e larghe 5 cm. Creiamo un foro che ci servirà per appenderle oppure fissiamo un filo utilizzando un pezzetto di nastro adesivo. Prendiamo la colofonia e, se serve, tritiamola leggermente, dipende se l’acquistiamo in polvere o in scaglie.

Mettiamo la colofonia in un pentolino che non utilizziamo e sciogliamola a bagnomaria. Dopodiché, trasferiamola in un altro pentolino e aggiungiamo l’olio di ricino e il miele. Volendo, possiamo usare anche uno sciroppo di zucchero o della marmellata. L’olio di ricino serve da stabilizzatore, eviterà che la miscela si indurisca velocemente e perda l’effetto adesivo.

A questo punto, sciogliamo il mix riscaldandolo nel pentolino e trasferiamolo in un vassoio. Prendiamo le strisce a immergiamole delicatamente nel composto senza sporcarci le dita. Il preparato è molto appiccicoso e un po’ fastidioso da rimuovere dalle mani. Appendiamo subito le nostre strisce e le mosche non verranno più ad importunarci in casa.

Insomma, niente più mosche, moscerini e falene in giro per casa e in giardino. Questa carta moschicida è davvero molto utile per risolvere il problema in poco tempo. Ma se vogliamo tenere lontani questi insetti, potrebbe essere necessario aggiungere anche qualche pianta repellente.

