Quante volte di fronte alle macchie di sudore ci siamo arresi e abbiamo buttato via delle magliette quasi nuove? Eppure esiste un rimedio anche contro lo sporco più ostinato. La buona notizia è che non c’è nemmeno bisogno di correre al supermercato o preparare strani intrugli: basta un prodotto economico che abbiamo già in casa.

Come agire d’anticipo contro le chiazze di sudore

Assieme a quelle di sangue e di inchiostro, le macchie di sudore sono certamente fra le più ostinate. Spesso resistono al lavaggio e lasciano un brutto e imbarazzante alone giallastro sotto le ascelle, senza parlare dell’odore. Il problema ovviamente si accentua in estate, quando tendiamo a indossare capi più chiari e a sudare di più. Ma per evitare tutto questo non basta mettere le magliette in lavatrice. Piuttosto, bisogna giocare d’anticipo e prevenire le macchie. Questo chiaramente non significa che dobbiamo evitare di sudare: con questo caldo sarebbe impossibile.

Dobbiamo tuttavia ricordarci di lavare immediatamente i capi, in modo che le macchie non abbiano il tempo di fissarsi. Inoltre è importante tenere a mente che l’acqua calda può peggiorare la situazione. Dunque la miglior soluzione è mettere subito in ammollo le magliette in una bacinella con acqua fredda. Anche la fase di asciugatura è importante: meglio lasciare i capi all’aria aperta ed evitare l’asciugatrice. Questi accorgimenti, tuttavia, potrebbero non essere abbastanza. Vediamo allora quali trucchi della nonna possono aiutarci a rimuovere le macchie e neutralizzare gli odori.

Basta una spruzzata di questo prodotto per togliere puzza e macchie di sudore dalle magliette senza aceto né bicarbonato

Fra i rimedi casalinghi più gettonati per rimuovere il sudore ostinato ci sono l’aceto e il bicarbonato. Entrambi questi prodotti, infatti, sono noti non solo per il potere pulente, ma anche per la capacità di eliminare i cattivi odori. Ecco perché li si usa per scopi diversi, dalla cura dell’auto alle pulizie domestiche. Per sfruttare le proprietà del bicarbonato contro il sudore basta aggiungerne circa due cucchiai in una bacinella d’acqua fredda e mettervi in ammollo i capi. Se, invece, prediligiamo l’aceto bianco, dobbiamo diluirlo con dell’acqua. Poi utilizzare il liquido ottenuto per tamponare la macchia prima di lasciare in ammollo le magliette. Ma che fare se in casa non abbiamo aceto o bicarbonato? In questo caso non c’è bisogno di correre al supermercato, anche un altro prodotto che abbiamo già può rivelarsi efficace.

Stiamo parlando dello sgrassatore, che non solo rimuove lo sporco dalle superfici, ma può anche aiutare contro le macchie di sudore. Infatti basta una spruzzata di questo prodotto per pretrattare i capi sudati. Ecco come procedere:

spruzzare lo sgrassatore direttamente sul tessuto;

lasciarlo agire per qualche minuto;

mettere in ammollo i capi sporchi in acqua fredda;

procedere con un normale lavaggio.

Bisogna, tuttavia, prestare attenzione quando si lavano indumenti molto delicati. In questo caso è meglio testare lo sgrassatore su una piccola area di tessuto nascosta.

