5 gonne lunghe estive di Zara, eleganti e alla moda anche in jeans o plissettate

Cerchi una gonna che copra le gambe senza tenerti caldo in estate? Ecco 5 modelli perfetti da sfoggiare al mare. Con la loro eleganza e praticità si faranno apprezzare con ogni capo e look che creerai. Vediamoli subito e scopriamo perché sono ideali per te.

Quando arriva il caldo pensiamo subito a svestirci. In estate si riprendono dall’armadio gli abiti meno coprenti, pensando che siano gli unici a non farci sudare. In realtà, anche una gonna lunga può farci sentire a nostro agio. Le recenti passerelle lo testimoniano e hanno visto sfoggiare modelli maxi che arrivano ai piedi. Il vantaggio principale è la versatilità, oltre alla capacità di stare bene a ogni età e su qualunque fisico. Ci sono capi che aderiscono al corpo mostrando le forme, altri che si allargano e le avvolgono nascondendo i fianchi. Le proposte dei marchi non mancano e sono molto intriganti. Vediamo cosa consigliano gli atelier, più 5 gonne lunghe estive di Zara da inserire nella lista dei desideri.

Le idee degli stilisti e gli spunti dei Vip

Che sia con una blusa in seta, un crop top o il paio di sneakers preferito la gonna lunga si troverà sempre a meraviglia. Chi vuole dare slancio ulteriore alla figura, non disdegnerà l’accostamento con dei tacchi vertiginosi. Il denim resta tra i materiali più amati e semplici da vestire. Burberry propone il modello con le cuciture a contrasto, che accentuano la femminilità. MM6 Maison Margiela, invece, opta per un finish logoro dall’aspetto ribelle. Non mancano nemmeno le proposte in seta e satin: Blumarine punta sulle ruches, mentre Max Mara si concentra su dinamismo e leggerezza.

E se non abbiamo ancora la certezza che sarà proprio la gonna lunga il capo dell’estate, possiamo dare un’occhiata ai look delle star. Katie Holmes la veste in un morbido crochet accostato a un tank top su misura. Interessante anche l’esempio della modella Gigi Hadid, che sceglie il denim slavato a vita bassa unito a un crop top con maniche lunghe.

5 gonne lunghe estive di Zara che spopoleranno nei prossimi mesi

Sul suo negozio online ufficiale, il marchio d’abbigliamento Zara ci propone diversi pezzi originali. Tra questi troviamo la gonna lunga in denim a vita media. Ha 5 tasche e un orlo senza cucitura con lo spacco sul davanti. La chiusura è frontale a doppiopetto, con bottone metallico e cerniera. Il prezzo è di 39,95 euro. Attira l’attenzione anche la gonna lunga in tessuto misto lino. Si chiude anteriormente e si dota di tasche laterali nascoste dentro la cucitura. Attualmente, la si trova in sconto alla modica cifra di 29,95 euro.

La terza opzione è la gonna a vita alta elasticizzata, composta per il 70% da cotone organico certificato. Il costo è di 49,95 euro. Allo stesso prezzo troviamo la gonna in ramiè. Ha una vita regolabile con lacci e un tessuto plissettato; il colore senape spicca per vivacità. Chiudiamo con la gonna 100% poliestere, stampata con perline. Ha un orlo svasato, l’elastico sul retro e costa 45,95 euro.