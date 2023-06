Pantaloni bianchi: i modelli che nascondono cosce e fianchi larghi più un consiglio su quale biancheria intima scegliere

Pensi che i pantaloni bianchi stiano bene solo alle donne magre ed alte? Ti sbagli di grosso. Scopriamo quali sono i modelli perfetti per nascondere le rotondità e farti sembrare più alta.

Si sa il guardaroba segue il corso delle stagioni. Infatti, in estate il nostro armadio si riempie di vestiti freschi e leggeri. Cotone, lino e seta sono i tessuti più gettonati e che aiutano a contrastare il caldo.

Ma anche i colori si rinnovano di stagione in stagione. L’estate 2023 ci stupirà con delle nuances vitaminiche, audaci ma anche delle tonalità più delicate come il rosa pesca e l’azzurro polvere.

Come non citare anche il bianco. Un vero e proprio evergreen che non passa mai di moda.

Ma il total white, come la maggior parte dei colori chiari, non è facile da indossare. Infatti, ogni volta che infiliamo un capo di questa tonalità abbiamo sempre paura che ci faccia sembrare più grasse.

Un po’ come i tacchi bassi o le ballerine, anche i pantaloni bianchi sono di gran moda ma molto temuti.

Pantaloni bianchi: i modelli che nascondono cosce e fianchi larghi

Per evitare cadute di stile e sembrare più magre, dobbiamo necessariamente capire quale modello di pantalone è più adatto al nostro fisico e come abbinarlo in modo tattico.

Di certo gli skinny bianchi (modello aderente e a vita bassa) lasciamoli a chi ha una vita stretta e delle gambe magre.

Per le donne più formose, si consigliano dei pantaloni bianchi a sigaretta. Vita alta e caviglie in vista. Questo modello armonizza le forme, non mette in risalto la zona addominale e i fianchi importanti.

Anche il modello a palazzo slancia la figura, ma solo se ci abbinato un paio di sandali con il tacco alto. L’effetto gambe chilometriche sarà assicurato.

Non dimentichiamo il jeans bianco modello boyfriend. Il denim dal taglio maschile, con la gamba dritta e larga. Perfetto per nascondere le rotondità.

Quindi, pantaloni bianchi: i modelli che nascondono cosce e fianchi larghi sono proprio questi.

Quali sono i migliori outfit?

I pantaloni bianchi possono essere indossati in qualunque momento della giornata, anche in ufficio. Ma come abbinarli?

Basta una semplice t-shirt nera o di una tonalità accesa per esaltare i pantaloni total white.

Per un tocco bon ton, possiamo indossare una maglietta con le righe. Ma rigorosamente sottili e verticali che non allargano la figura e ci fanno sembrare otticamente più magre.

Una camicia di lino oversize è perfetta per una passeggiata al mare, mentre un modello con dettagli in pizzo può rendere l’outfit davvero particolare.

Inoltre, scegliamo le calzature che più ci piacciono e che ci fanno sentire a nostro agio. Non dimentichiamo gli accessori che completano ogni nostro look.

Quale biancheria intima scegliere per evitare brutte figure?

Può capitare che il pantalone bianco sia trasparente e sottile, quindi facciamo attenzione alla lingerie da abbinare. Niente colori accesi o troppo scuri. Lo slip ideale è quello color carne senza pizzi né merletti. Optiamo per un modello liscio e senza cuciture. Sarà praticamente invisibili.