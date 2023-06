Cosa significa sognare di spedire cartoline: quelle d’epoca che conserviamo valgono una fortuna, è il momento di monetizzare

Interpretare i nostri sogni può essere un modo utile di capire cosa ci sta accadendo ma anche come possiamo monetizzare con gli oggetti che abbiamo in casa. Non solo oroscopo quindi per prevedere guadagni futuri e scelte opportune per riempire il salvadanaio.

Secondo la Smorfia Napoletana spedire cartoline significherebbe la nascita di progetti a lunga scadenza. Se abbiamo fatto questo tipo di sogno quindi stiamo pensando a qualcosa che ci intriga e che vorremmo realizzare. Mettiamo i dubbi da parte e buttiamoci nella mischia. Se abbiamo bisogno di un nuovo inizio e abbiamo sognato di spedire cartoline, significa che stiamo cercando qualcosa che arricchisca la nostra vita. Pensiamo alle nostre passioni e realizziamo un progetto in un campo che ci attrae.

Il numero che la Smorfia Napoletana indica per questo sogno è il 60. Affrancare cartoline sarebbe il 42, spedire la corrispondenza 70, una raccomandata 9. Proviamo a giocare questi numeri al lotto se abbiamo fatto il sogno e vediamo se i nuovi progetti verranno finanziati dalla fortuna.

La più costosa di tutte

Cosa significa sognare di spedire cartoline? Significa novità. Nuovo inizio, attività, voglia di raggiungere il successo economico e superare le difficoltà del passato. E se il denaro si trovasse proprio nel passato? Le cartoline vintage valgono davvero tanti soldi e dovremmo controllare per bene se ne possediamo alcune. Quelle che vengono valutate maggiormente sono quelle non spedite che i collezionisti cercano più delle altre. Meglio se sono a tiratura limitata.

La cartolina più costosa al Mondo è quella che lo scrittore Hook ha inviato a sé stesso, è stata battuta all’asta per 45.000 dollari. Le cartoline di Natale con un autografo importante sono molto ricercate, in generale tutte le cartoline con autografi hanno prezzi di vendita interessanti. Certo è difficile averne una in casa ma se siamo tra i fortunati cerchiamo di monetizzare.

Cosa significa sognare di spedire cartoline e quali valgono oro

Se intendiamo comprare una cartolina e provare a rivenderla a un prezzo maggiorato dovremmo essere abili nello scegliere quelle su cui investire. Quelle statunitensi del 1906, del 1930 e del 1950 sono in grado di farci spendere somme importanti ma portarci guadagni che si aggirano sul 20 o 30%. Venderle nei siti d’aste on line ci fa guadagnare di più rispetto ai mercatini dell’usato. Non perché è più facile nascondere i difetti, dobbiamo sempre prenderci cura di questi reperti e metterli in vendita nella condizione migliore possibile. Nei siti online il bacino d’utenza è molto maggiore e le probabilità di fare un affare sono tante.

Se ci concentriamo sulle cartoline dei vip oppure su quelle delle città per capire come erano nei secoli passati, possiamo fare ottime trattative. I collezionisti amano le cartoline che testimoniano i cambiamenti che le città hanno subito con il passare del tempo. Va bene qualunque città, anche una cartolina di New York o Parigi degli anni Cinquanta può valere tanto. Facciamole valutare e controlliamo sui siti on line specializzati. In genere i prezzi delle cartoline pregiate non sono mai inferiori ai 200 euro.