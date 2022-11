Sono tanti gli impieghi lavorativi che necessitano di stare tante ore seduti davanti ad un pc. Questo a primo impatto può essere un lavoro semplice e comodo, ma non è così. Nella realtà le cose sono ben diverse. Stare tanto tempo nella stessa posizione, davanti allo schermo di un computer provoca diversi danni.

Pensiamo, ad esempio, alle difficoltà per gli occhi. La luce blu dei dispositivi elettronici provoca stanchezza, secchezza oculare, irritazione. Di conseguenza, potrebbe sopraggiungere anche il mal di testa. Che dire poi del mal di schiena. Ma ecco 5 formidabili consigli che permetterebbero di mantenere una postura corretta in modo da non avere problemi di salute.

È molto importante rispettare alcune regole e accortezze mentre si lavora al computer o si usa il pc per svago. Non costano fatica e il corpo riceverà molti benefici. Dunque, perché non iniziare da subito? I risultati si vedranno in breve tempo.

5 formidabili consigli che permetterebbero di mantenere una postura corretta davanti al pc

Mentre si è in ufficio, oppure in smart working da casa, è utile applicare queste semplici regole e consigli degli esperti per la propria salute fisica. Ecco quali sono:

schiena e collo dritti con spalle rilassate: per non creare danni alla colonna vertebrale la schiena deve essere sempre dritta, così come il collo. Inoltre, le spalle devono mantenersi aperte e rilassate;

sedia regolata alla giusta altezza: è molto importante avere una sedia comoda per la schiena e allo stesso tempo giusta nell’altezza, in modo di portare gli occhi alla stessa altezza dello schermo;

piedi appoggiati a terra: per dare sollievo alla schiena bisogna sempre appoggiare i piedi, che sia a terra oppure sopra un poggiapiedi apposito;

giusta distanza tra occhi e schermo: oltre ad avere gli occhi e lo schermo alla stessa altezza è importante che ci sia la giusta distanza tra uno e l’altro. In base alle dimensioni dello schermo si consiglia una distanza che va dai 50 agli 80 cm;

piccole pause ed esercizi: ogni ora di attività sarebbe opportuno alzarsi, fare due passi e un po’ di stretching per alcuni minuti, oltre a cogliere l’occasione per idratarsi.

Non sarà difficile inserire questi accorgimenti nella propria routine quotidiana. Sono indispensabili per evitare problemi alla schiena, un dolore molto diffuso nelle persone che può diventare facilmente cronico.

Come mettere i polsi quando si scrive al computer

Oltre a pensare alla postura corretta e a come mettere le spalle e le gambe, è necessario fare attenzione anche alle braccia. Come si scrive in modo corretto per non avere dolori e problemi? Il consiglio degli esperti è questo: formare sempre un angolo di 90 o 100 gradi con i gomiti in modo da allinearli ai polsi.

Questo eviterà dei problemi alle articolazioni. Allo stesso modo in cui c’è la necessità di sgranchirsi le gambe, è opportuno farlo anche con le mani. Questo soprattutto con la mano con cui si utilizza il mouse. Muovere spesso le dita delle mani è fondamentale.