Alcuni incredibili ed efficaci rimedi della nonna che aiuterebbero ad alleviare il mal di schiena

Il mal di schiena è un dolore che si avverte nella parte posteriore del busto, ma che può essere estremamente vario e avere tantissime cause. A provocarlo può essere la semplice postura scorretta ripetuta nel tempo, oppure un materasso non adeguato che di notte non fa riposare bene. Queste sono le cause più frequenti e banali.

Naturalmente, sarà lo specialista che potrà fare un’anamnesi e una serie di controlli specifici per individuare il problema. Tuttavia, esistono alcuni incredibili ed efficaci rimedi della nonna che possono essere preziosi per attenuare il dolore.

I problemi alla schiena sono molto diffusi nelle persone, tanto che si tratta della terza causa di assenza dal lavoro. Questa condizione, se trascurata, può diventare cronica. Mai sottovalutare un dolore, anche lieve, perché può trattarsi di una malattia molto seria.

Alcuni incredibili ed efficaci rimedi della nonna contro il dolore che si manifesta alla schiena

Le cause di un dolore nella zona della schiena possono essere davvero tante. Dalle più banali, come già detto, a problemi al nervo sciatico, stiramenti muscolari, scoliosi, un problema alle vertebre. Tante volte potrebbe essere un problema esterno, magari causato dai reni.

Ad ogni modo, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare ad alleviare il dolore ed è meglio conoscerli e applicarli nel modo giusto. Tra questi ci sono:

calore rilasciato lentamente;

massaggi nella zona interessata con olio caldo;

usare una pancera;

fare dei piccoli allungamenti;

camminare lentamente;

praticare yoga;

applicare la pomata artiglio del diavolo;

assumere alcuni ingredienti naturali con potere antinfiammatorio (aglio, succo di limone, infuso di basilico).

La terapia del calore è sempre molto efficace, che sia fatta attraverso impacchi oppure massaggi usando olio e pietre. Anche se muovendosi il dolore aumenta, gli esperti consigliano di camminare lentamente e di fare dei piccoli esercizi di allungamento dei muscoli. In questo modo si può trovare immediato beneficio.

Tra gli infusi naturali che si possono assumere, magari alla sera invece di rubare del cioccolato dalla cucina, sono molto efficaci il limone, l’aglio e il basilico. Hanno proprietà antinfiammatorie. L’aglio, in particolare, viene usato come antibiotico naturale da tempi antichissimi.

Quando preoccuparsi e gli esami da fare

Queste sono soluzioni temporanee che vanno ad agire sul dolore per diminuirlo e dare un po’ di sollievo. È fondamentale, però, rivolgersi ad uno specialista che possa individuare la causa. Un motivo per cui preoccuparsi, ad esempio, è la permanenza del dolore anche dopo tante ore di riposo.

Di solito, lo specialista procede con alcune domande e subito dopo prescrive alcuni esami come la radiografia, MOC (mineralometria ossea computerizzata), una risonanza magnetica. Prima, però, è molto importante rivolgersi anche al neurologo, all’ortopedico e al fisiatra.

L’insieme di questi esami potrà dare un quadro completo della situazione. In base alla causa specifica del dolore, che sia lombalgia, stiramento, scoliosi, vertebra schiacciata o altro, ci sarà un trattamento mirato per riuscire a risolvere il problema.