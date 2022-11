Incredibile quale potrebbe essere la carenza che causerebbe tremori agli occhi e visione offuscata

I nostri occhi sono estremamente importanti per la nostra vita, ma proprio per questo valore possono essere anche molto fragili. Sono parti del nostro corpo esposte con delle difese ben precise, come le ciglia e le palpebre. Il bulbo oculare, però, è pieno di liquidi e non di sangue. Questi liquidi prendono il nutrimento da ciò che mangiamo.

I liquidi trasparenti dell’occhio fanno parte dell’umore vitreo e dell’umore acqueo. Queste parti sono fondamentali per permettere alla luce e alle immagini di passare alla retina ed essere percepite poi dalla persona. Ma è incredibile quale potrebbe essere la carenza che potrebbe compromettere tutto questo e creare dei piccoli problemi.

Gli esperti ci dicono in ogni occasione che l’alimentazione è fondamentale per numerosi aspetti della nostra vita, non solo per dimagrire. Ha un ruolo importante anche nel mantenere la salute dei nostri occhi. Questi potrebbero facilmente avere dei problemi come rossore, secchezza, tremore.

Incredibile quale potrebbe essere la carenza che scatenerebbe problemi alla vista

Dalle informazioni appena descritte è chiaro che la circolazione di questi liquidi all’interno dell’occhio deve essere sempre efficiente. Solo in questo modo l’occhio può mantenere la sua forma sferica. Non solo, ma se qualcosa non andasse potrebbe aumentare la pressione interna e alcune strutture venire danneggiate.

Problemi di questo tipo influirebbero anche sul nervo ottico portando alla formazione del glaucoma, una malattia progressiva che porta il nervo ottico a non funzionare più e la persona a diventare cieca. Ecco perché i nutrienti necessari al corretto funzionamento della circolazione dell’occhio sono sempre estremamente importanti. Si parla naturalmente di sali minerali e di vitamine, in particolare.

Gli studiosi hanno garantito che l’assenza di una vitamina specifica potrebbe dare dei problemi. Questa è la vitamina B. Una sua importante mancanza potrebbe innescare tremori a uno o entrambi gli occhi e visione offuscata. Quindi, è molto importante seguire una corretta alimentazione e ricorrere, al bisogno e dopo aver consultato il medico, a integratori.

Cosa mangiare per garantire la salute

Le vitamine del gruppo B sono niacina, acido folico, tiamina, piridossina, riboflavina, acido pantotenico. Queste sono presenti in buone quantità in alcuni cibi in particolare:

riso;

cereali;

legumi;

noci;

pesce;

carne;

uova.

Con le uova bisogna solo fare particolarmente attenzione a come si rompono. Per garantire una buona salute agli occhi sono necessarie anche vitamina A e vitamina C. Queste si trovano in latte e derivati e in tutti i frutti di colore arancione.

Un ruolo molto importante è riservato anche agli antiossidanti. Sono molto abbondanti in frutta e verdure. Ovviamente per una dieta varia ed equilibrata è sempre fondamentale rivolgersi ad un nutrizionista. Quest’ultimo saprà costruire una dieta del tutto adatta a disturbi e bisogni della persona.