Bella, anzi bellissima da vedere e buonissima anche da mangiare! Una vera delizia per il palato, che non potrà più fare a meno di questo gusto delizioso.

Il nostro viaggio attraverso i sapori del Mondo continua alla scoperta dei colori dell’autunno.

Impossibile non farsi ammaliare dalla ricchezza che la Natura offre in questo periodo. Con una miriade di prodotti di stagione a disposizione, preparare qualcosa di buono per coccolare tutta la famiglia è davvero un gioco da ragazzi.

Tante idee gustosissime

Tantissime sono le prelibatezze che questa rubrica di cucina propone ogni giorno ai Lettori. Dalle classiche ricette tramandate a voce dalla nonna, alle sperimentazioni più innovative e particolari.

Per far felici grandi e piccini, avevamo consigliato questa gustosissima torta salata, la regina delle tavole autunnali che sta facendo impazzire tutti.

Gli amanti dei profumi delicati e delle preparazioni leggere, invece, dovrebbero provare questa torta al limone perché è una vera nuvola di bontà senza burro.

Insomma, con ricette dolci o salate, la cucina regala sempre un’emozione e questa sera ci lasceremo catapultare in un tripudio di gusto, dolcezza e anche bellezza. D’altronde, basta guardarla per innamorarsene perdutamente, ecco la torta alle mele più bella e buona del momento.

Le mele

Le mele rappresentano un altro “trofeo” d’autunno. Succosi e fragranti, questi frutti sono tra i più amati e coltivati al Mondo. Alimenti talmente buoni che anche da soli soddisfano il palato, come queste mele cotte che in pochi minuti si trasformano nel dolce più semplice e profumato di sempre.

Quando le mele incontrano altri ingredienti speciali si crea un vero capolavoro, come la nostra torta alle mele, uva e amaretti. Di seguito tutto l’occorrente.

Basta guardarla per innamorarsene perdutamente, ecco la torta alle mele più bella e buona del momento

Ingredienti per quattro persone:

1 kg di mele, possibilmente le renette;

2 uova;

100 g di farina;

1 grappolo di uva bianca;

3 cucchiai di panna;

4 cucchiai di zucchero;

1 cucchiaio di lievito in polvere;

cannella in polvere q.b.;

1 cucchiaio di cacao dolce;

6 amaretti;

30 g di burro;

2 cucchiai di biscotti secchi;

20 g di zucchero a velo.

Procedimento

Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare le mele a rondelle sottili.

Poi, prendere gli amaretti e tritarli fino ad ottenere una polvere. Successivamente, inserirli in una ciotola con il cacao e mescolare. Polverizzare anche i biscotti secchi.

A questo punto, prendere una tortiera, leggermente imburrata e spolverizzare il fondo con la polvere di biscotti. Poi, livellare con una forchetta e aggiungere le fette di mela. Sopra ogni rondella di mela aggiungere un acino d’uva. Poi, spolverizzare con il mix di amaretti e cacao e aggiungere anche la cannella.

Creare allo stesso un altro strato di mele. Poi, in una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero, fino a raggiungere una consistenza spumosa. Aggiungere al composto anche la farina e il lievito. Mescolare e lasciare un attimo da parte. Montare a neve gli albumi e aggiungerli al composto di uova. Poi, unire agli altri ingredienti anche il burro, precedentemente fuso.

Amalgamare con cura l’impasto per qualche minuto, mescolando energicamente.

Infine, versare il composto sulle mele e infornare. Far cuocere a 180° C per circa 45 minuti. Una volta cotta, la torta andrà capovolta e possibilmente spolverizzata con un leggero strato di zucchero a velo.