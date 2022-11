Tutti vorrebbero sapere quali sono i 5 sport che farebbero dimagrire di più pancia, gambe e glutei

La leggenda narra che, praticando sport, ci si appassionerà sempre di più alla materia. La verità è che, questa scintilla per lo sport, per molte persone, fa davvero fatica a scattare.

Scherzi a parte, però, fare attività fisica farebbe davvero bene alla salute, e su questo non ci sarebbero dubbi. Oltre a prevenire le patologie, tra cui quelle del sistema cardiovascolare, fare sport ci farebbe anche dimagrire.

Ecco che, quindi, potrebbe essere proprio questa la chiave che dovrebbe spingerci a praticare sport. Se non riuscissimo a farlo per passione, dovremmo almeno farlo per la nostra salute.

In particolare, per riuscirci, ci sarebbero alcuni sport più efficaci di altri. In generale fare movimento, qualsiasi esso sia, farebbe bene, ma esistono determinati sport che potrebbero farci bruciare calorie più in fretta di altri. La prova costume è ancora lontana, ma si sa che, per ottenere risultati, bisogna lavorare sodo, con pazienza e costanza.

Iniziamo subito, quindi, a capire quale, tra gli sport che elencheremo, sarebbe il più adatto al caso nostro.

Tutti vorrebbero sapere quali sono gli sport che tonificherebbero di più

Da quando c’è stata la pandemia di Covid-19, ci siamo abituati a stare più tempo in casa. Per questo, molte persone hanno iniziato a praticare sport a casa, anche rimanendo comodamente davanti al pc.

Ed è proprio in casa che potremo praticare uno degli sport che farebbe dimagrire di più. Si tratta del salto della corda, pratica molto, e ingiustamente, sottovalutata. Basti pensare che questo sport ci farebbe perdere circa 600-700 calorie con un allenamento di 60 minuti.

Attività divertenti da praticare in compagnia

Un altro sport che permetterebbe di tonificare il fisico è il tennis. Praticare quest’attività, infatti, aiuterebbe ad allenare il corpo, ma anche la mente.

Infatti essendo uno sport che prevede la socializzazione, saremo spronati a mantenere rapporti sociali, e non solo. Ogni partita richiederebbe una grande dose di concentrazione, molto positiva per l’attività del nostro cervello.

Lo sport che permette di stare a contatto con la natura

Un ulteriore vantaggio dello sport molto spesso sottovalutato è il rapporto con la natura. Lo sci di fondo, ad esempio, renderebbe possibile tutto ciò, facendo bene al corpo e allo spirito.

Questo sport invernale è il perfetto compromesso per chi ama la montagna e vuole praticare movimento a ritmo lento. Per questo, tutti vorrebbero sapere quali sono i reali benefici di questo sport, sconosciuti a gran parte delle persone.

Tra i più importanti ci sarebbe l’effetto tonificante garantito proprio dai movimenti misurati e ben bilanciati di questo sport.

Non dimentichiamo, inoltre, che lo sci di fondo allontanerebbe lo stress, e ci permetterebbe di avere maggior controllo del nostro respiro. Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio concentrato di benefici per la nostra salute.

E, per stare in contatto con la natura e perdere peso, non dovremmo dimenticarci neanche della corsa. Questo sport, infatti, è il più economico di tutti, ed è libero da vincoli di attrezzi o simili.

Detto questo, bisognerebbe tenere sempre a mente che per alcune patologie la corsa non sarebbe consigliabile. Per questo motivo, prima di iniziare, bisognerebbe sempre chiedere un consulto medico.

Infine, ma non per importanza, sottolineiamo che anche andare in bicicletta farebbe molto bene al fisico. Oltre che dal punto di vista della linea, aiuterebbe anche a diminuire l’insonnia.