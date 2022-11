Per ringiovanire la pelle del viso basterebbe un semplice cubetto di ghiaccio e un olio delicato

La pelle del viso è esposta a mille aggressioni, che la fanno invecchiare. È meglio prendersene cura, per tenerla in forma. Non c’è bisogno di spendere tanti soldi per creme e prodotti vari. Per rendere più giovane il viso bastano 2 semplici accorgimenti, fra cui del ghiaccio.

Il ghiaccio, un rimedio delle nonne con tanti benefici

Conosciamo il ghiaccio che si forma in frigo e ci fa problema quando bisogna sbrinarlo. Tuttavia, non serve solamente rinfrescare le bevande. Ci meraviglierà ma le nostre nonne lo utilizzavano anche per il beauty. Sembra infatti che abbia dei benefici sulla pelle interessanti. Passare il ghiaccio sul viso permette infatti di stimolare la circolazione sanguigna e tonificare la pelle. Sarebbe anche un valido aiuto contro l’acne e i punti neri, oltre a chiudere i pori dilatati. Inoltre, permette anche di prevenire le rughe. Il ghiaccio sarebbe anche un antinfiammatorio naturale.

Come si utilizza il ghiaccio e l’errore da evitare

Il ghiaccio non va utilizzato direttamente sulla pelle. Questi cubetti freddi sembrano innocui, ma potrebbero provocare dei danni. Ad alcuni tipi di pelle molto delicati potrebbero provocare fastidiosi arrossamenti e la rottura dei capillari sottocutanei.

Il modo migliore di utilizzarlo è di raccoglierlo in un fazzoletto. Poi passarlo con movimenti dolci sulla pelle. Faremo in modo di procedere con dei movimenti circolari nelle zone più importanti del volto, come la fronte, il naso, le guance e il mento.

Una volta terminato asciughiamo eventualmente qualche zona rimasta umida del volto. Poi passiamo della crema idratante, in modo da ridare elasticità alla pelle. Faremo soprattutto attenzione alla zona occhi. Il ghiaccio, però, sembrerebbe anche utile contro le occhiaie e gli occhi gonfi.

Per ringiovanire la pelle del viso prepariamo il ghiaccio con essenze

Per avere degli effetti più specifici potremmo preparare il ghiaccio con alcune sostanze naturali. Così per rendere la pelle più dolce si potrebbe aggiungere dell’infuso di camomilla nell’acqua.

Per eliminare delle imperfezioni o contro i punti neri potremmo aggiungere del succo di limone. Così anche contro le rughe si potrebbe prima rilassare la pelle con della camomilla e poi rivitalizzarla con del limone.

Un olio antirughe, contro smagliature e mani screpolate

Se volessimo prevenire le rughe e anche in qualche modo addolcirle, non ci resta che ricorrere all’olio di rosa mosqueta. È un olio particolarmente indicato per la pelle grazie alle sostanze che contiene che la rendono elastica e la rigenerano. Inoltre, è un olio ricco di grassi polinsaturi, un aiuto per ringiovanire la pelle del viso.

Molto utile anche per addolcire poco alla volta la presenza delle cicatrici e ridurre le smagliature della pelle, soprattutto causate dal parto.

Se avessimo acne sulla pelle e avessimo schiacciato qualche brufolo, l’olio di rosa mosqueta ci aiuterebbe a cicatrizzare più velocemente le piccole ferite. Proprio come fa anche il ghiaccio, come visto sopra.

Controindicazioni dell’olio di rosa mosqueta

In genere, quest’olio non ha controindicazioni, tuttavia va usato nelle giuste dosi. Qualche controindicazione potrebbe averla se utilizzato per via orale.