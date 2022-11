Dal sapore dolce ma bisognerebbe stare attenti ad un frutto tropicale non molto conosciuto

In natura esistono diversi frutti esotici che sono in grado di apportare benefici alla nostra salute. Sono i classici alimenti nutraceutici, che servono proprio a prevenire alcune forme di malattie grazie ai principi nutritivi che li costituiscono. Alcuni però possono essere anche pericolosi, proprio per questo motivo bisogna informarsi bene su tutto. Oggi parleremo di un frutto molto particolare di cui non ne sentiamo discutere molto: il monster fruit.

Cos’è e quali sono le sue caratteristiche

È una pianta tropicale, che veniva utilizzata molto all’interno delle case per abbellire. La pianta si chiama Monstera deliciosa. Il frutto è lungo circa 25 cm dal sapore abbastanza dolce. Ad impatto somiglia molto ad una spiga di mais, ha delle squame esagonali.

Dal sapore dolce ma bisognerebbe stare attenti ad un frutto poco noto

Come tutti i frutti esotici che conosciamo, presenta anche questo diverse attività benefiche per la salute. Bisogna dire che è un alimento ricco di vitamine. Le vitamine sono essenziali per il nostro organismo, in quanto vanno ad aiutare tutte le reazioni metaboliche che avvengono nel nostro organismo. Oltre a questo è un alimento ricco di antiossidanti. Gli antiossidanti sono capaci di allontanare le specie radicaliche dell’ossigeno. Queste potrebbero andare a modificare alcune molecole del nostro corpo, ecco perché è bene eliminarle.

È tossico?

Nonostante sia dal sapore davvero dolce, e la buccia sa di ananas, bisogna stare molto attenti a questo frutto. È difficile da trovare in commercio, in quanto cresce più in zone tropicali. Ma nel momento in cui lo dovessimo avere tra le mani è bene sapere alcune cose. Una cosa alla quale dobbiamo prestare particolarmente attenzione prima di consumarlo, è la maturità. In sostanza se noi consumiamo questo frutto maturo possiamo usufruire di tutti i benefici che presenta per la nostra salute. Se invece dovessimo consumarlo quando è ancora acerbo, e quindi non maturo, il frutto potrebbe rilasciare alcune sostante tossiche. Queste sostanze tossiche andrebbero ad intaccare il corpo, portando ad un irritazione della gola e della pelle. Dunque è dal sapore dolce ma bisognerebbe stare attenti, in quanto potrebbe essere pericoloso.

Come capire quando il frutto è maturo?

Abbiamo detto che questo frutto presenta sulla buccia delle forme esagonali. Una volta che il monster fruit raggiunge la maturazione, queste squame esagonali si andranno a staccare da sole. Lì capiremo che il frutto è pronto per essere consumato senza apportare nessun problema alla nostra salute.

Per cosa lo potremmo utilizzare

Per arrivare a consumarlo dobbiamo fare attenzione a queste cose, ma una volta giunto a maturazione ce lo possiamo godere. Abbiamo detto essere un frutto dal sapore dolce. Dobbiamo immaginarci di mangiare tutto insieme il cocco, l’ananas, la banana, perché presenterà tutti questi sapori in un unico frutto. Ovviamente essendo un frutto tropicale dà la sensazione di essere in vera e propria estate anche in pieno inverno. Proprio per il suo sapore possiamo utilizzarlo in diversi modi. Il modo più classico è quello di unirlo ad una buonissima macedonia di frutta. Ma in realtà viene utilizzato anche per creare dolci e vari dessert tropicali e non.