5 esercizi facilissimi da fare in spiaggia perfetti per rimanere in forma anche durante le vacanze

Uno dei segreti per ottenere risultati con l’allenamento fisico è la costanza. È inutile impegnarsi per un mese o due con schede di palestra massacranti e poi stare fermi per lo stesso periodo. Molto meglio, invece, fare esercizi meno stressanti ma con una cadenza costante e prolungata nel tempo. In questo periodo dell’anno, però, allenarsi diventa più difficile. Soprattutto se siamo in vacanza al mare. Ma niente paura. Ecco 5 esercizi facilissimi da fare in spiaggia perfetti per non vanificare tutti gli sforzi fatti durante l’inverno.

Come allenarsi in spiaggia

Prima di scoprire i singoli esercizi da fare in spiaggia è fondamentale capire come e quando allenarsi per non mettere a rischio la salute. Il primo consiglio è quello di evitare le ore più calde e quelle dopo i pasti. Ridurremo il rischio di disidratarci o incappare in un fastidioso colpo di calore.

Il secondo consiglio è quello di allenarsi sul bagnasciuga o nelle zone in cui la sabbia è abbastanza solida. Ci servirà per avere una buona base d’appoggio durante gli esercizi.

Mai, infine, rinunciare ai consigli di un personal trainer qualificato e al riscaldamento. Possiamo optare per una camminata o per una corsa leggera. Ovviamente fatte nel modo giusto, con le scarpe adatte e con le dovute protezioni.

Alleniamo gli addominali sulla spiaggia

La sabbia potrebbe rivelarsi una preziosa alleata per massimizzare i risultati dell’allenamento. Questo perché metterà il corpo davanti a una resistenza maggiore rispetto ai piani più stabili. Se il nostro obiettivo è quello di ottenere una pancia piatta possiamo optare per il crunch inverso e gli addominali obliqui.

Il primo esercizio lo faremo da sdraiati con la schiena a terra. Da questa posizione proviamo ad avvicinare le ginocchia verso il petto e poi a stenderle senza toccare la sabbia. Iniziamo con 3 serie da 10 ripetizioni e poi aumentiamo progressivamente.

Per allenare gli obliqui mettiamoci ancora sdraiati con le gambe piegate a 90 gradi. Da qui spostiamo le ginocchia prima a destra e poi a sinistra. Ripetiamo 10 volte per lato.

La sabbia è perfetta per allenare gambe e glutei

Possiamo sfruttare la resistenza della sabbia anche per allenare la parte inferiore del corpo. Mettiamoci in posizione eretta in un punto piano del bagnasciuga. Contraiamo addominali e glutei e slanciamo una gamba all’indietro arrivando ad affondare la punta del piede nella sabbia. 5 secondi immobili in posizione e cambiamo lato. Ripetiamo 5 volte per gamba.

5 esercizi facilissimi da fare in spiaggia perfetti per rimanere in forma anche durante le vacanze

Gli ultimi due esercizi sono utilissimi per tonificare la parte superiore del corpo e li faremo in acqua. Per allenare le braccia proviamo a immergerci fino all’altezza delle spalle. Da qui allunghiamo le braccia in avanti, chiudiamo i pugni e poi facciamole scendere fino ai fianchi. Riportiamole a pelo d’acqua e ripetiamo per 10 volte.

Per schiena e torace, infine, basterà cambiare movimento delle braccia. Invece che dall’alto verso il basso proviamo ad unire i palmi davanti a noi e ad aprire e chiudere orizzontalmente. Anche in questo caso iniziamo con 10 ripetizioni.

